Дизайнер назвала распространенные ошибки в обустройстве студий

Недостаточное количество мест хранения, обилие открытых систем, а также стремление расставлять по периметру помещения мебель и декор - основные ошибки, которые допускают владельцы квартир-студий. Об этом "Газете.ру" рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Елена Александрова, передает Day.Az.

"Стремясь сэкономить, клиенты покупают готовую мебель и не используют имеющееся пространство с точки зрения эргономики. Это приводит к недостаточному количеству мест хранения и складировании всего и вся прямо в квартире. Встраиваемая мебель позволит использовать пространство максимально эффективно. Современные механизмы помогут добраться до труднодоступных мест под потолком или в углу под раковиной", - начала эксперт.

Еще одной ошибкой она назвала обилие открытых систем хранения, которые приводят к "визуальному" шуму.

"Лучше минимизировать такие решения, и стараться точечно их интегрировать в интерьер. Современные производители предлагают большое количество удобных систем хранения, где для каждой вещи найдется свое место и это позволит сохранить не только общую картину, но и в целом порядок", - посоветовала дизайнер.

Елена Александрова также призвала отказаться от дизайна по периметру.

"Многие стремятся расставить все по периметру комнаты и втиснуть максимум нужных вещей. При этом интерьер становится больше похож на магазин или склад мебели, в котором не очень удобно и уютно. Современные приемы зонирования с помощью цвета, света, мебели, текстиля помогут сделать студию многофункциональной и уютной. Сейчас существует множество приемов, чтобы даже бюджетными средствами качественно выполнить зонирование", - заключила она.