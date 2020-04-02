Райан Рейнольдс посоветовал 5 хороших фильмов для карантина

Райан Рейнольдс дал рекомендации поклонникам, какие фильмы можно посмотреть в режиме изоляции. Он составил свой топ-5, и в него вошел даже мультфильм.
1. "Убийство в Гросс-Пойнте", 1997. Черная криминальная комедия с участием Джона Кьюсака и Минни Драйвер.
2. "Тренировочный день", 2001. Криминальный триллер с Дензелом Вашингтоном и Итан Хоу.
3. "Будучи там", 1979. Комедийная драма, основанная на произведении Ежи Косинского.
4. "Пасхальный парад", 1948. Мюзикл с Джуди Гарленд и музыкой от Ирвинга Берлина.
5. "Щенячий патруль", 2013. Канадский мультсериал, захвативший весь мир.
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