Телеведущая Шафа Эфенди: "Я люблю телевидение: однажды я сюда пришла, и уже не смогла уйти" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Известная ведущая Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Шафа Эфенди работает на этом телеканале 15 лет, и в настоящее время ведет передачу "Dikdaban". Выпускница Бакинской музыкальной академии должна была стать пианисткой, но однажды попав на телевидение не захотела оттуда уходить.

В интервью Day.Az телеведущая рассказала о том, как строилась ее карьера на телевидении, какими качествами должен обладать телеведущий и раскрыла секрет своего тайм-менеджмента.

Я люблю телевидение. Однажды я сюда пришла, и уже не смогла уйти. Это невероятно динамичная работа. Здесь вокруг тебя всегда все кипит. Мне - творческой личности, другая работа и не подошла бы.

С самого детства я на сцене. Я занималась музыкой и часто выступала на различных концертах. Затем я встала перед камерой. Поэтому не переживала особого мандража. Первое время я была в музыкальном департаменте и вела передачи, связанные с музыкой. Начинала с передачи "Yeni dalğa".

Когда моя карьера только началась, İTV был одним из лучших телеканалов в стране, а сегодня он самый лучший. Был определенный переходный период для нашего канала, и я очень рада, что этот период мы успешно прошли. Нам удалось вернуть зрителей.

У нас сменилось руководство и кардинально изменился подход к работе. У нас изменился контент, появилось много интеллектуальных передач, изменилась картинка, декорации студий, изменились требования к сотрудникам, изменился уровень ведущих.

Нужно уметь себя вести перед камерой. У телеведущего должна быть внутренняя ответственность, самоцензура. Он должен знать, что можно говорить, а что нельзя, какие слова нужно использовать в эфире.

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Я вижу, что у молодых есть стремление попасть на телевидение. Меня очень радует, что многие мечтают стать ведущими Особенно то, что молодежь, которая приходит к нам креативна и полна энтузиазма.

Я не считаю, что молодое поколение наступает на пятки старшим. Все зависит от индивида. Если ты чувствуешь себя неуверенно на своем месте, то будешь думать, что молодежь наступает тебе на пятки. Мы тоже ведь когда-то начинали с нуля.

Начинающим телеведущим советую быть любознательными. Ты должен всем интересоваться, потому что никогда не знаешь, какую сферу затронет твоя работа. Я вела передачу о музыке, но однажды мне предложили стать ведущей передачи о медицине. Мне помогло то, что я интересовалась этой сферой. Сегодня же радиус тем передач, которые я виду, очень широкий.

Нужно всегда развиваться и работать над собой. Очень важно для телеведущего также владеть своим родным языком. Русскоязычным людям советую много читать на азербайджанском, слушать наших дикторов. Также очень полезно наблюдать за работой ведущих других стран, других телеканалов.

Меня всегда спрашивают, не трудно ли быть мамой и телеведущей. У меня двое детей и нет няни. Я сама занимаюсь воспитанием своих детей, отвожу их в школу и забираю с уроков. Всегда спрашиваю, как прошел день в школе. Если рано вставать, то все успеешь. Я засыпаю вместе с детьми в 21:00, и просыпаюсь раньше всех в 6:00, чтобы успеть заняться своими делами. Раньше я могла лечь поздно, но сейчас я себе такого не позволяю. Мне удается быть всегда ухоженной, выспавшейся и счастливой.

Нигяр Гасымова