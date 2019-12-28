20 образов Тимоти Шаламе, которые доказывают, что он герой поколения - ФОТО

После премьеры "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино в 2017-м и кинокритикам, и зрителям стало очевидно, что юный Тимати Шаламе - будущая звезда. Уходящий год подтвердил прогнозы. Актер появился в нескольких очень достойных картинах: в роли рефлексирующего наркомана в фильме "Красивый мальчик" Феликса ван Грунингена, очаровательного интеллектуала в "Дождливом дне в Нью-Йорке" Вуди Аллена, соседского парня в "Маленьких женщинах" Греты Гервик и начинающего монарха в "Короле". На съемочной площадке последнего он встретил свою возлюбленную - Лили-Роуз Депп, отношения с которой никак не комментирует, но судя по этим фото папарацци у ребят все очень хорошо.

Не одними актерскими способностями (и кудряшками) Тимати завоевал сердца поклонниц. На каждом премьерном показе Шаламе появлялся на красной дорожке не в скучном черном смокинге, а то в розовом вельветовом костюме Thom Browne, то в сатиновом комплекте с поясом от Haider Ackermann, после чего запрос на дизайнера вырос на 800%, то в худи с пайетками Louis Vuitton, то в джинсовом комбинезоне из экспериментальной коллекции художника Стерлинга Руби. Список можно продолжать бесконечно. Шаламе задает новые тренды, расширяет границы мужской моды, и это только начало. Вчера ему исполнилось 24 года. По такому поводу мы собрали лучшие выходы актера за последнее время. Не галерея, а наслаждение для глаз.

Вazaar.ru

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