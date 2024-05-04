Актриса Сальма Хайек стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

57-летняя Сальма Хайек позировала в черном платье с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье с бриллиантами и кольцо с массивным камнем. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж с персиковым блеском.

Знаменитость состоит в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с бизнесменом, через полгода родила первенца от возлюбленного, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с ним. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.