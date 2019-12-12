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12 декабря 2019 18:00

Двойник Арианы Гранде взорвала Instagram - ФОТО

Калифорнийскую школьницу Пэги Нейманн начали сравнивать с поп-певицей Арианой Гранде с десяти лет. Сейчас ей пятнадцать, и сходство со звездой стало настолько очевидным, что принесло Пэги популярность, более миллиона подписчиков в TikTok и почти 390 тысяч - в Instagram.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour, вначале девочка просила маму делать ей прическу и макияж в стиле Арианы, но спустя некоторое время научилась всему сама. И чем чаще Пегги стала выкладывать фотографии, тем больше поклонников певицы со всего мира узнавали о ней.

Сама Нейманн списывает сходство с Гранде на общее происхождение: у обеих девушек итало-американские корни.

"Когда я начала подражать ей, некоторые ее поклонники положительно отнеслись ко мне, но остальные оказались самыми злыми людьми, которых я видела в интернете. Они обижаются, советуют мне быть собой и говорят, что я никогда не стану ею", - призналась Пэги.

Однако даже негативная реакция пользователей соцсетей не мешает подростку черпать вдохновение в альбомах, музыкальных видео и снимках Арианы. Одними из самых популярных публикаций Пэги в Instagram стали воссозданные образы знаменитости из клипов "thank u, next", "Don't call me angel" и с Хэллоуина.

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