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Как понять, что пора на шоппинг?- Рассказывает стилист Сабина Асад - ФОТО
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30 октября 2019 10:39

Кэтрин Зета-Джонс впервые снялась с дочерью - ФОТО

Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис Зета-Дуглас стали главными героинями их дебютной совместной фотосессии.

Как сообщает Lady.Day.Az, мама и дочь открывают очередную главу в серии проекта Fendi - Me and My Peekaboo, посвященного знаковой для итальянского Дома сумке. В честь десятилетия аксессуара каждый месяц в Fendi представляют кадры со знаменитыми дуэтами разных поколений, подчеркивая наследственность и уникальную связь друг с другом - и в семье, и в моде.

Н. Гасымова       

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