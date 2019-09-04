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4 сентября 2019 16:09

Умер культовый fashion-фотограф Питер Линдберг

В возрасте 74 лет из жизни ушел легендарный немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Об этом сообщается в его официальном инстаграм-аккаунте.

"С большой скорбью сообщаем, что Питер Линдберг скончался 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет", - говорится в сообщении.

У Линдберга остались жена Петра, четверо сыновей и семь внуков.

Напомним, Питер Линдберг - автор знаменитых кадров Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линды Евангелисты, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур и других моделей. В разные годы он работал с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджио Армани, а также знаменитыми глянцевыми изданиями.

Н. Гасымова

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