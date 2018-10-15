10 модных цитат Ральфа Лорена - ФОТО

Вчера американский дизайнер Ральф Лорен отметил свое 79-летие. В связи с этим Lady.Day.Az представляет самые яркие высказывания и наряды разных fashion-эпох:
Весна-лето 1997
"Я не создаю дизайн одежды, я создаю дизайн мечты"
Осень-зима 1997
"Женщина не должна выглядеть как жертва моды"
Весна-лето 2000
"Эмиграция - это инспирация"
Весна-лето 2003
"Каждый новый день - это уже повод совершенствоваться"
Осень-зима 2004
"Мода - это не ярлык на одежде. Дело не в брендах. Это о том, как вы проявляете себя изнутри"
Весна-лето 2005
"Мне нравится получать от одежды удовольствие, а не статус"
Осень-зима 2006
"Вкус и стиль - понятия вне гардероба. Они проявляются в еде, в тренировках, в здоровье вашего тела, в любви к органической еде. Все это вещи одного порядка"
Осень-зима 2008
"Гораздо легче следовать моде, чем обрести собственный стиль"
Весна-лето 2010
"Я хотел бы, чтобы наследием этой компании стали не только красивые вещи, но и то, как мы пытались сделать мир лучше"
Весна-лето 2018
"Все возможно, и я - живое тому доказательство"
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