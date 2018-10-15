10 модных цитат Ральфа Лорена - ФОТО

Вчера американский дизайнер Ральф Лорен отметил свое 79-летие. В связи с этим Lady.Day.Az представляет самые яркие высказывания и наряды разных fashion-эпох:

Весна-лето 1997

"Я не создаю дизайн одежды, я создаю дизайн мечты"

Осень-зима 1997

"Женщина не должна выглядеть как жертва моды"

Весна-лето 2000

"Эмиграция - это инспирация"

Весна-лето 2003

"Каждый новый день - это уже повод совершенствоваться"

Осень-зима 2004

"Мода - это не ярлык на одежде. Дело не в брендах. Это о том, как вы проявляете себя изнутри"

Весна-лето 2005

"Мне нравится получать от одежды удовольствие, а не статус"

Осень-зима 2006

"Вкус и стиль - понятия вне гардероба. Они проявляются в еде, в тренировках, в здоровье вашего тела, в любви к органической еде. Все это вещи одного порядка"

Осень-зима 2008

"Гораздо легче следовать моде, чем обрести собственный стиль"

Весна-лето 2010

"Я хотел бы, чтобы наследием этой компании стали не только красивые вещи, но и то, как мы пытались сделать мир лучше"

Весна-лето 2018

"Все возможно, и я - живое тому доказательство"

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