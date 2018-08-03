11 интересных фактов о Джейсоне Момоа - ФОТО

Полюбуйтесь на вчерашнего именинника! Узнаете? Да, это Кхал Дрого, свет очей влюбленной Кхалиси, ее небо и звезды... Не смотрели "Игру Престолов"?! Соболезнуем. Может, видели этого мощного красавца в роли "Конана-варвара" или в сериале "Звездные врата: Атлантида"? Тоже нет? Тогда срочно смотрите трейлер "Аквамена", нового фильма из франшизы о "Лиге Справедливости" - там Джейсон Момоа выглядит ничуть не хуже. Все так же могуч, смел и порывист - как и подобает горячему гавайскому парню, покорившему Голливуд.

Между прочим, он уже не только актер, но и сценарист, режиссер и продюсер. И если вы хотите знать больше, вот еще 11 фактов о Джейсоне Момоа.

1. Ему 39

1 августа Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа отметил свой 39-й день рождения - в кругу семьи, детей и супруги. Даже киношным варварам и супергероям приятны торт со свечками и подарки в цветных обертках.

2. Он родился на Гавайях

Джейсон появился на свет в Гонолулу, в творческой семье мамы-фотографа и папы-художника. Родители развелись, когда будущий Кхал был еще маленьким, и мать увезла сына в городок Норволк, штат Айова, где он и вырос.

3. Он был фотомоделью

До того как сыграть первую роль в сериале "Спасатели Малибу" Момоа почти год был занят успешной модельной карьерой, которую для него открыл дизайнер Такео Кобаяши в 1998 году. Год спустя Джейсон выиграл звание "Модель Гавайев 1999".

4. А еще морским биологом, спасателем и серфером

Закончив школу, Джейсон изучал морскую биологию в колледже Айовы и получил диплом биолога в Университете Колорадо. В студенческие годы он подрабатывал спасателем на пляжах и в магазинах серф-оборудования. Помимо прочего, он всегда много путешествовал, учился рисовать пастелью в Париже и постигал буддизм в Тибете.

5. И вообще он - маменькин сынок

﻿﻿Мама часто сопровождает Джейсона на красных ковровых дорожках и регулярно появляется на снимках его суперобаятельного инстаграм-аакаунта @prideofgypsies. "Меня вырастила сильная мать-одиночка, творческая личность во всех смыслах этого слова, - признается актер. - Она странница - всегда что-то ищет, на все обращает внимание. Можно сказать, что свое видение мира я унаследовал от нее".

6. Он очень высокий

Точнее, 1 метр 93 сантиметра. В интервью Access Hollywood Джейсон так вспоминал свое прослушивание для "Игры престолов": "Когда перед вами огромный гаваец, который орет в камеру во всю мощь легких, изображая как он готов насиловать, грабить и убивать всех подряд, конечно, вы будете напуганы не меньше режиссеров на кастинге".

7. Он умеет очаровать

Говоря о прослушивании для "Игры престолов", стоит упомянуть, что Момоа поступил креативно, изобразив древний воинский обряд хака, угрожающий танец новозеландских маори.

8. И постоять за себя

Шрам на левой брови актера - вовсе не украшательство, а последствия драки в голливудском Bird Cafe в ноябре 2008 года. "Это был натуральный дурдом, парень разбил пинтовую кружку об мой череп. У меня 140 швов на лице, так что бровь уже никогда не вырастет".

9. Он - муж и папа

﻿﻿﻿﻿﻿Первое свидание Джейсона и Лизы Боне состоялось в 2005-м. Пара долго и счастливо жила в гражданском браке и продолжает в том же духе в законных отношениях - поженились они только в октябре 2017-го. У Джейсона и Лизы двое детей - 11-летняя девочка Лола и 10-летний мальчик Накоа-Вулф. Вдобавок Момоа - отчим для Зои Кравиц, потому что 50-летняя Лиза Боне - ее мать.

10. Он любит родину

В 2015 году Момоа запустил кампанию в социальных сетях, чтобы спасти Мауна-Кеа, священную гавайскую гору, на которой хотели построить что-то недостойное, вроде отеля или смотровой площадки.

11. И обожает пиво Гиннесс

﻿Если вышеупомянутая драка не является достаточным доказательством того, что Джейсон очень любит пиво, откроем секрет: ради роли непобедимого богатыря Кхала Дрого он набирал вес на диете из Гиннеса и пиццы.

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