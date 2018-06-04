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4 июня 2018 18:15

«Миссис мира» погибла в страшном ДТП в Кыргызстане - ФОТО

Вчера мировые СМИ облетела печальная информация: в автокатастрофе погибла обладательница титула "Миссис мира-2018" Сания Шакирова. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, трагедия произошла накануне вечером в селе Чок-Тал.
30-летняя Сания Шакирова погибла 2 июня в Кыргызстане в результате страшного дорожно-транспортного происшествия. Обладательница титула "Миссис мира-2018" возвращалась на такси в Бишкек. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в забор.

Модель получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водитель и еще один пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Отметим, что всего пару месяцев назад Сания Шакирова одержала победу на международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty, который проходил во Вьетнаме. Модель в конкурсе уговорила участвовать ее подруга, телеведущая Ассоль Молдокматова.

"Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем. Она карабкалась и выжила, улыбаясь, устроившись в салон красоты в Москве", - написала на своей странице в Facebook Молдокматова.   

Шакирова долгое время работала в Москве в бьюти-индустрии. Среди ее клиентов были Ольга Бузова, Маша Малиновская, Авраам Руссо и другие звезды российского шоу-бизнеса. У Сании Шакировой остались две дочери и сын.

Н. Гасымова


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