Назван способ получить рельефное тело с помощью стула

Фитнес-тренер Морит Саммер назвала способ получить рельефное тело, выполняя упражнения с помощью стула. Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Саммер заявила, что подобные упражнения рекомендуются начинающим, которые пока не до конца освоили правильную технику упражнений. Они подходят для проработки нижней и верхней частей тела. По ее мнению, на стуле удобно выполнять вариации известных движений, а также специфичные упражнения.

Эксперт рекомендовала делать с помощью стула боковые скручивания, отжимания, подъемы тела на трицепс, а также болгарские выпады. Для выполнения последнего нужно встать спиной к стулу. Поставив правую ногу на пол недалеко от стула, нужно поставить верхнюю часть левой ноги на сиденье стула пальцами вниз. Далее, сгибая ноги в коленях, нужно опуститься в сплит-выпад, при котором правое колено образует угол 90 градусов, а левое колено должно парить над полом.