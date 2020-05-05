11 мотивирующих книг, которые изменят вашу жизнь - ФОТО

Многие, чтобы разобраться в себе, идут к психологу, другие же скупают все книги на тему "Как разобраться в себе". А чтобы домашняя библиотека не пополнялась бесполезными изданиями, мы выбрали лучшие книги в своем жанре и посоветовались с человеком-мотивацией Ириной Хакамадой - она точно знает, какие авторы перевернут вашу жизнь.

"ВАЖНЫЕ ГОДЫ. ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ ЖИЗНЬ НА ПОТОМ"

Мэг Джей

Доктор Мэг Джей, психотерапевт, преподаватель клинической психологии в Виргинском университете, считает, что с 20 до 30 лет длится самое важное десятилетие в жизни человека. То, что вы делаете (и не делаете) в это время, может определить всю будущую жизнь, ведь 80% самых важных событий происходит с нами именно в этот период. На основе научных исследований и историй реальных людей Мэг Джей рассказывает, как избежать самых распространённых ошибок.

"СИНДРОМ БЕЛКИ В КОЛЕСЕ. КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И СБЕРЕЧЬ НЕРВЫ В МИРЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ДЕЛ"

Либби Уивер

Главный синдром 21 века преследует всех, так что Либби Уивер - врач и специалист по биохимии питания из Австралии - потратила 14 лет на наблюдения за тем, как развивается здоровье женщины, которая разрывается между бесконечным количеством дел. Эта книга о том, как ежедневная гонка влияет на эндокринную и нервную систему, на пищеварение и эмоции. А еще здесь есть практические советы, которые действительно помогают изменить образ жизни.

"ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА. КАК НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ"

Барбара Шер

Не так много мотивационных книг рассчитаны на тех, кому за 30, так что автор Барбара Шер, пережив кризис среднего возраста, решила на своем примере доказать, что изменить жизнь можно в любом возрасте. Особенные техники и практические упражнения помогут найти внутри себя правильное настроение, чтобы двигаться дальше.

"НЕ БОЙСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ. ЖЕНЩИНА, РАБОТА И ВОЛЯ К ЛИДЕРСТВУ"

Шэрил Сэндберг

Шэрил Сэндберг успела побывать вице-президентом компании Google, членом советов директоров Starbucks и Walt Disney, а с 2008 года работает операционным директором Facebook. В своей книге она разбирает негласные правила, которые навязывают женщинам, и рассказывает, как найти решение в той или иной рабочей ситуации, научиться отстаивать своё мнение, работать с командой, принимать критику и критиковать в ответ.

"КАК ПОБЕДИТЬ СТРАХ. 12 ДЕМОНОВ НА ПУТИ К СВОБОДЕ, СЧАСТЬЮ И ТВОРЧЕСТВУ"

Ольга Соломатина

Для тех, кто считает, что зарубежные авторы не знакомы с российским менталитетом, отличной альтернативой станет книга Ольги Соломатиной - журналиста, бизнес-тренера и писательницы - которая очень доступно рассказывает о том, с какими страхами мы сталкиваемся в повседневной жизни. Среди "демонов", которые мешают нам двигаться вперед, есть 12 основных страхов, над которыми автор предлагает поработать опытным путем.

"ТРАНСЕРФИНГ РЕАЛЬНОСТИ"

Вадим Зеланд

Вадим Зеланд не изобрел ничего принципиально нового - методик и систем по управлению реальностью с помощью мысли существует довольно много, но большинство подобных систем описаны сложным языком. Зеланд же в своих книгах описал систему Трансерфинга настолько понятно и доступно, что простой обыватель тоже может узнать об управлении реальностью, а, главное, использовать знания на практике.

5 ВАЖНЫХ КНИГ ОТ ИРИНЫ ХАКАМАДЫ

"Погребенный великан", Кадзуо Исигуро

"Книга, за которую Исигуро получил Нобелевскую премию. Это небольшая драма, которая носит притчевый характер и в какой-то степени напоминает книгу Маркеса "Сто лет одиночества". Книга иллюстрирует эволюцию человечества за последние годы".

"Тишина", Питер Хег

"В данной книге Питер Хег выступает в качестве романтика, философа и буддиста одновременно. Автор закручивает сюжет в виде триллера и детектива. Только одновременное сочетание этих качеств Питера говорит о том, что книгу нужно читать".

iPhuck 10, Виктор Пелевин

"Последний роман Виктора Пелевин написан в стиле его предыдущих книг. Но героем выступает бестелесный компьютерный блокчейновский код, а это уже интересно".

"Игра в бисер", Герман Гессе

"Сложное и фундаментально произведение. Гессе берется за универсальные личные темы - что есть жизнь и что есть игра интеллекта в ней".

"Война и мир", Лев Толстой

"Несмотря на то, что роман построен на истории 19 века и на борьбе России с Наполеоном, этот опус актуален до сих пор. Проблема войны и мира остается как в голове отдельного человека, так и в мире в целом".

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