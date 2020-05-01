10 правил телефонного этикета, которые помогут избежать неприятных ситуаций и стресса

@elaisaya

Эксперт по этикету, основатель Австрийской высшей школы этикета и автор книги "Элегантность в однушке. Этикет для женщин. Промахи в этикете, которые выдадут в вас простушку" Марии Буше делится важными правилами общения по телефону, которые стоит знать всем.

Правило № 1

Если разговор неожиданно прервался, не стоит обрывать друг другу телефон - сложно дозвониться, если обе стороны перезванивают одновременно.

Правило. Всегда первым перезванивает тот, кто звонил.

Правило № 2

Даже сидя дома на карантине и изнывая от скуки, мы не готовы тратить время на звонки с незнакомого номера, о которых не предупреждали. Учитывая, что чаще всего там говорят: "Извините за беспокойство" - и начинают предлагать совершенно неинтересные проекты.

Правило. Перед любым звонком человеку, с которым вы не знакомы, обязательно отправляйте ему текстовое сообщение, в котором вы представляетесь и рассказываете суть вопроса. А также оговариваете возможность и время звонка.

Правило № 3

Самоизоляция не означает, что теперь мы готовы прослушивать голосовые сообщения, особенно если их несколько подряд.

Правило. Голосовые сообщения можно отправлять только близким людям. И если их больше трех, то лучше все-таки позвонить. И еще одно немаловажное правило - отправлять голосовые сообщения может только начальник подчиненному. Даже если руководитель вам что-то наговорил и отправил звуковое СМС, подчиненный обязан ответить текстовым сообщением или уточнить, возможно ли ответить таким же быстрым способом.

Правило № 4

Довольно сильно раздражает, когда получаешь кучу коротких СМС, а иногда даже целое предложение по отдельным словам.

Правило. СМС, особенно в деловой переписке, должны звучать как ваша речь. Там должно быть вступление, суть и окончание мысли, и все это желательно написать без ошибок, с пробелами и абзацами.

Правило № 5

Иногда просто невыносимо слушать какую-то простенькую мелодию, когда пытаешься дозвониться. Особенно это раздражает, когда дозваниваешься людям по работе.

Правило. Всегда проверяйте, что у вас играет на телефоне в момент ожидания ответа, и помните, что эта музыка - такая же ваша профессиональная характеристика, как внешний вид или даже список дипломов.

Правило № 6

Находясь в стрессе - а в ближайшие месяцы это будет обычное для всех состояние, люди часто бросают трубку, попав не туда, и даже не извиняются. А это всегда создает дискомфорт у стороны, принимающей звонок.

Правило. Если вы ошиблись номером, извинитесь и лишь потом завершайте разговор.

Правило № 7

Читая почту или ведя важный диалог в рабочем чате, многие сбрасывают входящий звонок (часто просто по инерции), а потом забывают перезвонить.

Правило. Не сбрасывайте звонок - это невежливо. В любом случае нужно ответить и попросить перезвонить (или пообещать перезвонить) через конкретный промежуток времени.

Правило № 8

Иногда бывает довольно неприятно узнать, что собеседник общается с тобой по громкой связи и разговор слушают другие люди.

Правило. Не используйте громкую связь без крайней необходимости. Всегда спрашивайте согласия собеседника, например, фразой "Позвольте переключить наш разговор на громкую связь". Всегда предупреждайте, если едете в машине в компании и ваш разговор на громкой связи могут услышать другие люди.

Правило № 9

Все настолько привыкли, как Юлий Цезарь, делать десять вещей одновременно, что нередко люди говорят по телефону, продолжая что-то дожевывать. Такому собеседнику хочется сразу вместо приветствия пожелать "Приятного аппетита!".

Правило. Во время звонка обязательно отложите еду или сигарету. Не стоит рассчитывать, что вам удастся скрыть от вашего собеседника то, что вы что-то жуете.

Правило № 10

С повышением тревожности в обществе люди более болезненно воспринимают звонки в неурочное время, начиная переживать, что звонок вызван какой-то опасностью или печальными известиями.

Правило. Звонить по рабочим вопросам принято с 10 утра до 6-7 вечера. Друзьям также лучше не звонить после девяти часов вечера, так как у всех разный распорядок дня: кто-то в это время ложится спать или укладывает детей.

Glamour.ru