7 причин, по которым умные и трудолюбивые люди не становятся успешными

Долгое время я верила, что, если умные люди будут настойчиво и усердно трудиться в благоприятном окружении, они непременно добьются успеха.

Смотрела на умных и старательных людей, и думала, что их непременно ждут великие дела, если они только будут стараться.

С годами я начала понимать, что это не обязательно так. В моем окружении было достаточно много умных людей, умеющих плодотворно и настойчиво работать, и некоторые из них действительно добились блестящих результатов, большая же часть других просто занимается любимой работой, с которой справляется очень неплохо. К сожалению, некоторые из этих очень умных людей до сих пор плывут по течению, будучи неуверенным в том, за что же им стоит взяться.

Теперь понимаю, что когда дело доходит до успеха, будь то блестящая карьера, отличные отношения, или, скажем, подтянутое и спортивное тело, в дело вступает великое множество самых разных факторов. Да, острый ум является одним из факторов, ведущих к успеху, как и трудолюбие. Но все не ограничивается только лишь ими.

Итак, вот 7 причин, которые мешают добиться успеха, даже если вы умны и трудолюбивы:

1. Вы не общаетесь с новыми людьми.

Конечно, всем проще держаться круга общения, состоящего из давно знакомых людей. Мы знаем друг друга от и до и всегда можем посмеяться над шутками, понятными только нам. Но проблема старых друзей в том, что зачастую в их среде не появляется никаких новых идей, и вы вряд ли сможете взглянуть на мир иначе, постоянно варясь в собственном соку в уютном пузыре зоны комфорта.

Конечно, что вы не можете в один момент стать общительным человеком и душой компании, но вы вполне можете начать с малого. Поставьте перед собой начальную цель, которой вполне можно достичь - к примеру, знакомиться с одним новым человеком в неделю.

2. Вы боитесь перемен.

Когда вы долгое время находитесь в одном окружении и жизненных обстоятельствах, становится трудно адаптироваться к чему-то новому. И если вы боитесь перемен, то для вас есть хорошая новость: зачастую именно перемены дают возможность получить тот самый шанс, о котором мы всегда мечтали - шанс полностью изменить свою жизнь.

Вместо того, чтобы противиться переменам, постарайтесь понять, как можете использовать их с максимальной пользой для себя. Возможно, внезапное банкротство компании, в которой работаете, поможет вам попасть в куда более перспективный коллектив, или, скажем, даст толчок для того, чтобы начать собственное дело.

Будьте открыты к новым концепциям и проявляйте здоровый интерес к окружающему вас миру.

3. Вы не любите рисковать.

Умные люди слишком часто выбирают самый безопасный путь - именно потому, что они слишком умны, чтобы двигаться туда, где их поджидает опасность или что-то неизвестное. Они, несмотря на свой ум, с легкостью поддаются "стадному инстинкту", выбирая тот же карьерный путь, что и сверстники, или профессию, считающуюся престижной и высокодоходной, даже если она им не по душе.

И хотя чаще всего их выбор действительно приносит им определенную обеспеченность и стабильность, при этом он может еще и оказаться невероятно скучным. Очень многие весьма неглупые люди жалуются на то, что работа им совершенно не нравится, но они боятся бросать "насиженное" место.

Если вы раздумываете над тем, не отправиться ли вам на, образно говоря, исследования неизвестных территорий, представьте, на что будет похожа ваша жизнь через пару десятков лет, если вы решите этого не делать? Будете ли вы рады принятому решению, либо же не раз о нем пожалеете?

4. Вы верите, что заслуживаете успеха потому, что у вас престижный диплом или хорошие оценки.

Люди, хорошо успевавшие в школе и учившиеся в институте, привыкли быть успешными, привыкли к тому, что они чего-то стоят, и что все вокруг говорят им о том, насколько они талантливы. На первый взгляд, это может показаться даже полезной привычкой, но у нее есть и негативные побочные эффекты.

Я встречала немало людей, почему-то считающих, что они чего-то заслуживают в этой жизни лишь потому, что они умны, или, скажем, потому, что они ходили в престижную школу и хорошо там себя показали. Они считают, что их "красный" диплом должен автоматически открывать перед ними все двери. К сожалению, реальная жизнь устроена совсем не так.

В реальной жизни вам вовсе не гарантировано признание лишь потому, что вы просиживали ночами без сна, трудясь над дипломной работой - да и потом, если честно, тоже. Признания и успеха можно добиться, лишь соединив упорную работу, стратегическое мышление и немного удачи. Кстати, вы вполне можете повлиять и на последний фактор, хорошо поработав над первыми двумя.

5. Вы постоянно переключаете внимание на то, что интересует вас в данный момент.

Умные люди прекрасно знают, насколько ценно их время, так как время и усилия, потраченные на что-то одно, вполне могут означать, что они в то же самое время упускают из вида что-то другое.

И хотя, конечно, ценить время очень важно, зачастую это качество умных людей приводит к тому, что они начинают гоняться за тем, что занимает их ум в данный момент, и ничего не доводят до конца. Начать какое-то дело, как правило, легко, а вот для того, чтобы пробиться через трудности, рано или поздно встающие на пути, нужно немалое терпение.

Если вместо того, чтобы распылять внимание по мелочам, вы сосредоточите его на какой-то одной цели, в долгосрочной перспективе это принесет вам куда лучшие результаты, чем ваше теперешнее поведение, когда вы сперва гоняетесь за чем-то одним, а потом, когда оно вам наскучит, переключаетесь на что-то другое.

6. Вы никак не можете прийти к решению.

Если вы умны и трудолюбивы, это и впрямь может открыть перед вами множество дверей. К сожалению, когда слишком много вариантов, это может быть столь же сковывающим и ограничивающим, как слишком малое количество вариантов.

Когда слишком много вариантов, вам может быть слишком сложно решить, за какой из них взяться. В результате вы можете принять решение не браться ни за что серьезное сразу, а сперва поработать то там, то тут, чтобы понять "что вам больше всего подходит".

Вместо того, чтобы работать по несколько месяцев на разных работах, нигде надолго не задерживаясь, лучше сперва провести своего рода разведку. Прежде, чем принимать решение относительно своей карьеры, поговорите с другими людьми и почитайте имеющиеся материалы, чтобы получить представление о том, какой именно из имеющихся у вас вариантов больше всего подходит вашему характеру и образу жизни.

7. Вы не верите в себя.

Как это ни удивительно, умные люди зачастую серьезно недооценивают собственные способности. Они неизменно оказываются своими самыми придирчивыми критиками, благодаря чему редко верят, что способны на что-то значительное.

На первый взгляд, самокритичность может даже показаться чем-то хорошим, но она куда чаще вредит, чем помогает. Перфекционизм может помешать даже очень талантливым людям продвигаться вперед, а то и вовсе не дает им браться за что-то значительное.

Так что вместо того, чтобы сражаться со страхами "а что если" и "а вдруг у меня не получится", подумайте над тем, какой хотите видеть вашу жизнь через несколько лет, а после начните работать над этим. Лучше делать хоть что-то, чем ждать, пока счастье само упадет вам в руки.

Сluber.com.ua

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