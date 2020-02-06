Дженнифер Лопес стала амбассадором брендов Guess и Marciano - ФОТО

Певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает сотрудничество с Guess и уже во второй раз становится главной героиней рекламных кампаний Guess Jeans и Marciano Guess. Источником вдохновения для съемок послужили образы знаменитостей - романтичной Софии Лорен и ломающей стереотипы Мадонны.

"Я счастлив, что Дженнифер согласилась вновь появиться в кампаниях Guess и Marciano. Ведь Дженнифер - настоящая девушка в стиле Guess: уверенная, чувственная и смелая", - рассказывает креативный директор брендов Пол Марчиано.

"Перед съемками я всегда думаю о персонаже, которого хочу сыграть. В кампании Guess вдохновение пришло из итальянского кинематографа 60-х и поп-культуры 80-х - от Софии Лорен и Мадонны. Было интересно вжиться в их образы, а одежда Guess и декорации на площадке помогли воссоздать голливудскую атмосферу", - делится впечатлениями Дженнифер Лопес.

Glamour.ru

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