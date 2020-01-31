5 ментальных ловушек, в которые успешные люди не попадают

Наш мозг устроен таким образом, что он ищет смысл, строя связи между мыслями, идеями, действиями и их последствиями. И это уникальная способность, которой обладают лишь люди. Но эти связи вовсе не обязательно оказываются верными. Они с довольно высокой вероятностью могут оказаться построенными по ошибочным принципам.

Психологи, занимающиеся исследованием человеческого восприятия, называют такие неверные связи "искажением восприятия", или ментальными ловушками. Эти ловушки заставляют нас воспринимать реальность не такой, какая она на самом деле. Однако наиболее успешные люди становятся успешными именно потому, что умеют распознавать эти ошибки и избегать их.

Вот некоторые из самых распространенных ментальных ловушек, которые не дают большинству из нас добиться успеха, и как их преодолеть:

1. Эмоциональная рационализация

Зачастую мы используем собственные эмоции как подтверждение истинности или ложности чего-то - и это является ментальной ловушкой, угодить в которую очень просто.

К примеру, так: "Я чувствую, что мои идеи ни на что не годны, поэтому не буду ими делиться на этом совещании".

Психологи считают, что для того, чтобы противостоять эмоциональной рационализации, вам стоит задавать себе в подобных ситуациях вопросы вроде: "Есть ли у меня какие-то факты, подтверждающие принятое на основе эмоций решение?", или, скажем, "Возможно ли, что мои чувства затуманены каким-то предубеждением, на которое стоит взглянуть трезвым взглядом?"

Когда вы перестанете считать свои чувства непреложной истиной и руководствоваться ими в сложных ситуациях, вы обретаете логику и ясность мышления, позволяющие принимать по-настоящему разумные решения.

2. Перенос вины

Мы занимаемся переносом вины, когда пытаемся переложить на других людей и внешние обстоятельства вину за собственные поступки и чувства.

В большинстве случаев мы обвиняем других людей и внешние обстоятельства потому, что это "льстит нашему самолюбию и повышает самооценку путем избежания осознания собственных ошибок и недостатков", - пишет профессор психологии Сьюзан Уитборн.

Но когда мы отказываемся принимать ответственность за последствия собственного поведения, то заодно лишаемся возможности чему-то научиться на своих ошибках. А умение извлекать жизненные уроки из своего опыта, даже если этот опыт не вполне приятен, очень важен для тех, кто хочет добиться успеха.

"Игры в перенос вины иррациональны, и они представляют собою попытку очернить других людей", - считает Густаво Раззетти, автор книги "Упражняйте ваш разум". Чтобы избавиться от склонности обвинять других людей в том, в чем виноваты мы сами, нужно стараться развивать в себе эмпатию. "Сосредоточьтесь на понимании другого человека. Постарайтесь поставить его на свое место. И, самое главное, перестаньте считать, что вы всегда правы", - советует Раззетти.

3. Склонность к катастрофическому пессимизму

Многие из нас угодили в ловушку негативного взгляда на мир, начав ожидать от него в будущем лишь несчастий и катастроф - в любых сферах жизни.

Исследователи установили, что страх, особенно иррациональный, играет очень большую роль в катастрофическом пессимизме. Но если вы постоянно ожидаете от жизни лишь худшего, это влияет на качество этой самой жизни далеко не лучшим образом. Психологи считают, что настолько мрачный взгляд на жизнь неизбежно ведет к повышению стресса, тревожности и даже к депрессии.

Психолог Джудит Бет рекомендует в таких ситуациях составить для себя небольшой список, в котором перечислить все преимущества и недостатки траты своего времени и энергии на представление наихудших вариантов развития событий. Или, как она считает, вы можете сыграть роль этакого "адвоката дьявола" и составить для себя список из не наихудших, а наилучших (или хотя бы не таких плохих) вариантов развития событий. Вполне возможно, что это поможет избавиться от изрядной доли стресса и тревожности, добившись большей ясности мыслей.

4. Обостренное чувство справедливости

Когда человек одержим обостренным чувством справедливости, он искренне верит, что исход любой жизненной ситуации должен определяться лишь тем, что честно и справедливо.

Например, вы злитесь на то, что ваша коллега получила повышение. Вы жалуетесь себе и всем, кто готов выслушать, что это нечестно: "Ну разве она заслужила это повышение? Она почти никогда не приходит на работу вовремя, да и работаю я куда усерднее ее".

Но... знаете, что? Скорее всего, вы уже не раз слышали одну простую истину: жизнь далеко не всегда честна и справедлива. И, скорее всего, сражаясь с ветряными мельницами из-за обостренного чувства справедливости, вы добьетесь лишь того, что еще больше рассердитесь, разочаруетесь в жизни, а то и вовсе решите, что у вас нет надежды на лучшую жизнь.

Однако если вы будете воспринимать свое мнение насчет того, как должна быть устроена жизнь, как наилучший из возможных вариантов, а не единственно возможный, то это поможет сгладить остроту восприятия неприятной вам ситуации.

Так что вместо того, чтобы и дальше злиться на то, что неподвластно вашему контролю, позволяя яду зависти разъедать душу, скажите себе следующее: "Конечно, было бы неплохо получить повышение, но я не всегда получаю именно то, чего хочу. Возможно, мне стоит поговорить с начальником и убедить его, что следующая вакансия должна достаться именно мне".

5. Персонализация

Персонализация означает, что вы принимаете все, что с вами происходит, слишком близко к сердцу. Или обвиняете себя во всем, что происходит с вами и близкими людьми, даже если это не вполне логично.

К примеру, так: "Мой сын получил плохую оценку на экзамене, и это моя вина. Нужно было больше помогать ему в учебе"

Психологи считают, что, когда вы принимаете все происходящее слишком близко к сердцу, это может привести к чувству вины, стыда и чувству неполноценности. Чтобы справиться с этим искажением восприятия, сделайте шаг назад и постарайтесь трезво оценить, какую именно роль вы сыграли в случившемся и действительно ли вся вина лежит только на вас.

Посмотрев на ситуацию взглядом со стороны, вы вполне можете обнаружить, что на исход ситуации влияло множество факторов, и что вы отнюдь не отвечаете за него на все 100% - если вообще отвечаете.

Сluber.com.ua

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