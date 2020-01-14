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14 января 2020 14:00

Кристен Стюарт стала лицом новой кампании Chanel - ФОТО

Актриса Кристен Стюарт стала лицом новой рекламной кампании Chanel. На кадрах, снятых Жаном-Батистом Мондино, звезда "парит в воздухе", олицетворяя легкость и свободу. Минималистичные снимки вторят главной идее весенне-летней коллекции французского бренда - в одежде Chanel любая девушка чувствует себя комфортно, даже если гуляет по крышам Парижа.

"В новой коллекции Chanel можно танцевать, бегать, дышать. Это глоток свежего воздуха. Мне кажется, что эта одежда была сшита кем-то, кто мог бы носить ее сам. Женщинам действительно важно чувствовать легкость, чувствовать, что прямо сейчас они могут бежать. И весенне-летняя коллекция делает это возможным", - поделилась Стюарт.

Elle.ru

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