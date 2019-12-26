Как стать более эффективным и продуктивным?

Регулярный стресс не только лишает вас простых радостей жизни, но и негативно влияет на вашу эффективность и продуктивность как сотрудника. Как ни странно, но справляться с напряжением часто помогают простые повседневные занятия.

Исключение многозадачности

Работодатели ценят мультизадачность сотрудников, но никто не в состоянии сохранять 100-процентную продуктивность на протяжении многих месяцев, занимаясь одновременно многими вопросами. Человек просто не предназначен для этого. Даже если все получается, рано или поздно наступает момент, когда начатое не доводится до конца, теряется способность к концентрации. Доктор Эрл Миллер из Массачусетского университета полагает, что многозадачность способна снизить уровень IQ на 10 пунктов. Эффект сравним с попыткой размышлять о серьезных вещах и принимать решения после бессонной ночи.

Бороться с этим сложно. Помогает ранжирование дел по степени важности и срочности, а также концентрация только на одной задаче в один момент времени. Для восстановления баланса и снятия стресса необходимо устраивать себе дни, полностью свободные от работы.

Ограничение средств связи

Профессор Лондонской школы экономики Джуди Вайсман в книге "Времени в обрез" доказывает, что чрезмерное использование рабочих чатов, мобильного телефона и любых других средств связи провоцирует увеличение уровня стресса - входящая информация перегружает мозг. Проблема частично решается заменой общения в чатах личным обсуждением, а также контролем поступающей информации - отключением уведомлений в социальных сетях и мессенджерах хотя бы на непродолжительные периоды в течение дня. Разгрузить сознание и успокоить нервную систему помогут дни без гаджетов и звонков, идеально - на выходных.

Современные биоэнергетики

На смену разрекламированным энергетическим напиткам с сомнительным эффектом пришли современные средства на основе биостимулирующих растений, которые мягче воздействуют на нервную систему человека. Например, теанин - аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, мобилизует возможности мозга, помогает быстрее концентрироваться на задачах и поддерживает высокую умственную активность. Теанин отлично работает в паре с кофеином, позволяя быстро настраивать себя на рабочий лад и фокусировать внимание. Некоторые растения, например, плоды китайского лимонника и женьшень помогают человеку адаптироваться в стрессовой ситуации, активизируют обмен веществ и повышают выносливость.

"Во время стресса страдает не только нервная система человека, но и все функции организма. Биоэнергетики должны сочетать в себе безопасность и мягкое пролонгированное действие на организм. В идеале ингредиенты, бодрящие нервную систему, должны работать одновременно с ингредиентами и витаминами, восстанавливающими ее", - комментирует Вячеслав Дубынин, научный эксперт Starvit, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ.

Чтение книг

Чтение книги на протяжении всего 6 минут снижает уровень стресса на 68 %. Не стоит бояться перегрузить себя информацией - в отличие от бесконтрольного потребления информации в интернете, художественная литература развивает воображение и расслабляет. Для успокаивающего эффекта лучше выбирать классическую или современную литературу, мемуары и исторические книги. И даже если навыки скорочтения - предмет вашей личной гордости, для снижения стресса лучше читать медленно и вдумчиво.

Интернет-гигиена

Любое действие человека в сети связано с затратами времени и ожиданием скорого отклика. Люди становятся зависимыми от лайков, комментариев и репостов, все чаще проверяя социальные сети и мессенджеры. Решая одновременно несколько рабочих задач, невыспавшиеся люди, проверив с утра электронную почту с сотней сообщений, в качестве отдыха начинают листать ленту Instagram или отвечать на комментарии. Но это самообман - вместо расслабления становится еще хуже, ведь информации, в том числе и негативной, становится больше, а рабочие задачи не исчезают. Выход один - тщательно фильтровать то, что хотите прочесть, просмотреть или опубликовать в сети. Совет про дни отдыха от онлайн-жизни по прежнему актуален!

Созерцание природы

Ученые из Мичиганского университета доказали влияние природы на уровень стресса человека. У людей на 21,3 % снижался уровень кортизола (гормон стресса) уже после 20 минут контакта с природой, причем вне зависимости от того, что делал человек, - бегал или неподвижно сидел на берегу реки. В больших городах сложно выделить время на ежедневные поездки на природу, но на выходных такая возможность есть. На свежем воздухе можно встречаться с друзьями, проводить время с семьей, читать книги, организовывать пикники и просто гулять. В будние дни такие вылазки можно заменить прогулкой в парке или в любом другом месте, где есть зелень и поют птицы.

Здоровый сон

Всем хочется пропустить этот пункт, потому что разговоры о пользе сна уже всем надоели. Если люди знают о значении сна в жизни каждого, тогда почему продолжают страдать? Причина в том, что сон считается не столь важным, а вот дела - да, их продолжают делать и после полуночи. Решение простое - осознать важность сна и спать по 7-8 часов в сутки. Мысль "Отосплюсь завтра/потом/на том свете" нужно гнать подальше - высыпаться жизненно важно!

Mindfulness

Mindfulness - направление в медитативной практике, которое используется для борьбы со стрессом и снижением эффективности. Оно очень популярно среди обитателей Кремниевой долины и сотрудников таких компаний, как Apple, Google, Starbucks и др. Практика включает в себя не только медитации, но и упражнения из йоги, осознанность в обычных делах и отстраненное наблюдение за собой. Кроме снижения уровня стресса техники mindfulness помогают повысить работоспособность, концентрацию и организованность даже при выполнении бытовых задач.

Творчество

Занятие творчеством современные женщины часто недооценивают. А ведь всего через 45 минут творческих занятий у 75 % людей снижается уровень гормона стресса в организме и повышается концентрация. Многие отмечают, что во время рисования или лепки в голову приходят решения проблем, которые мучили человека несколько дней или даже месяцев. При этом важно, чтобы творческая активность подбиралась по интересам, - не нужно себя заставлять рисовать пейзажи, если хочется играть на пианино.

Формирование правильного окружения

Все мечтают видеть вокруг себя лишь понимающих, любящих и поддерживающих людей. К сожалению, мы не можем выбирать "по любви" сотрудников или родственников, полностью избежать контактов с токсичными людьми невозможно. С работы нельзя уйти, если среди коллег попался неприятный в общении человек, но можно снизить количество точек соприкосновения с ним/с ней. Обычно помогает сведение всех контактов к рабочим темам и твердое пресечение попыток человека нарушить границы приватности. Кроме этого, не помешает консультация психолога - хороший специалист поможет выстроить линию поведения с токсичными людьми в зависимости от обстоятельств.

Glamour.ru

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