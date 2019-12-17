Гороскоп карьеры и денег на 2020 год

Овен (21.03 - 19.04)

Год будет стабильным. В январе - феврале удастся сохранить полный контроль над финансами. В начале апреля возможен неблагоприятный период, не планируйте на это время важных встреч и дел. В мае вероятны крупные денежные поступления. В июле лучше не рисковать в вопросах, связанных с работой и финансами. Вторая часть года обещает вам рабочую активность и удачу в делах.

Телец (20.04 - 20.05)

В финансовом плане год ровный. Но июль будет достаточно беспокойным и насыщенным: придется решать много профессиональных задач. Предпринимателям и начальникам рекомендуется подготовиться к проверкам, иначе ревизии могут привести к нежелательным результатам. Всем представителям знака надо внимательно относиться к поступающей информации: возможны провокации конкурентов. До сентября нужно постоянно держать себя в рабочем тонусе, не исключены недоразумения. Но с октября сможете вздохнуть свободно, бури останутся позади - начнется позитивная полоса.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Гороскоп карьеры на 2020 год для Близнецов хороший. Предстоящий год в профессиональном плане будет для них в полоску. С финансами все обстоит стабильно, на самые крупные доходы можно рассчитывать в феврале, мае и ноябре. Звезды советуют: в июле не давайте денег в долг и воздержитесь от крупных финансовых сделок. В сентябре особый успех ждет строителей и всех, чей бизнес так или иначе связан с недвижимостью. А к концу года дела на работе заметно пойдут в гору у представителей всех профессий.

Рак (22.06 - 22.07)

Год удачный. Ваши планы получат поддержку, а мечты начнут сбываться. Звезды действительно на вашей стороне. Год активного сотрудничества и успеха в делах. Перед вами откроются новые горизонты, особенно если вы не побоитесь оторваться от коллектива и проявить себя самостоятельно. В конце концов, сколько можно оставаться в тени коллег? В мае звезды могут вас порадовать особенно хорошим денежным приходом.

Лев (23.07 - 22.08)

Доходы заметно стабилизируются, в финансовом плане неплохо сложатся январь, вторая половина апреля и первая половина мая. Во второй половине года вас порадует доходами сентябрь. Без денег сидеть не придется, но весь год пройдет в жестком режиме самоотверженного труда. Вся первая половина года предполагает движение вперед и стабильный профессиональный рост. Предприниматели успешно продолжат развитие дела, служащих ждут отличные карьерные перспективы.

Дева (23.08 - 22.09)

Год творческий, подвижный, активный, но и конфликтный. Неплохо сложится период с января по июнь. Это время подходит как для продвижения своих проектов, так и для завязывания нужных связей. На партнеров вам будет везти. Отличный год для людей творческих профессий: их популярность и доходы увеличатся. Пик проблем придется на конец июня, июль, август, октябрь. Звезды советуют внимательно работать с документами: во второй половине года не исключены форс-мажорные ситуации.

Весы (23.09 - 22.10)

Есть большой шанс достигнуть цели, к которой вы давно двигаетесь. Может повезти с расширением дела и выходом на новый уровень. Вероятны крупные покупки, удачи в сделках. В январе и марте отличное время для вкладов, сделок с недвижимостью, землей. Деловые поездки, запланированные на апрель, пройдут особенно удачно. В финансовом плане наиболее благополучна первая половина года.

Скорпион (23.10 - 21.11)

Приготовьтесь к переменам и смело идите вперед! Многие представители знака свяжут свои деловые интересы с коллегами из других городов и стран и всеми силами будут стремиться к заветной цели. Возможно открытие нового дела. На горизонте появятся новые партнеры. В делах, скорее всего, будет успех. В финансовом отношении год нейтральный. Ни легких денег, ни серьезных потерь не предвидится.

Стрелец (22.11 - 21.12)

Мудрость и широта взглядов могут открыть перед вами новые перспективы - как профессиональные, так и финансовые. Есть большая вероятность, что ваши желания, даже самые смелые, сбудутся. Предприниматели могут рассчитывать на крупные значимые проекты, прибыль от которых превзойдет все, чем вы занимались прежде. Вероятно повышение по службе, рост зарплаты. В финансовом плане январь станет одним из лучших периодов за последние несколько лет. Смело идите вперед, звезды на вашей стороне! Хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице и серьезно улучшить свое резюме. Возможны переезд и открытие нового дела.

Козерог (22.12 - 19.01)

Юпитер весь 2020 год находится в вашем знаке, и лучшей позиции не придумаешь. Эта мощнейшая планета вместе с Сатурном и Плутоном откроет вам новые горизонты и предоставит немало возможностей показать себя с наилучшей стороны. Юпитер сделает вас практически неуязвимым перед проблемами и даст силы и возможности совершить то, о чем вы мечтали. Финансовые позиции у большинства представителей этого знака устойчивые.

Кp.ru

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