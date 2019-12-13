5 книг, которые советует прочитать Билл Гейтс - ФОТО

Компьютерный гений и один из создателей Microsoft поделился личным списком книг, которые советует прочитать каждому во время праздничных выходных.

"Американский брак", Таяри Джонс

По словам Билла, эту книгу ему посоветовала прочитать его дочь Дженн: "В книге рассказана история темнокожей пары с юга Америки, чей брак разваливается из-за ужасной несправедливости. Джонс настолько хороший писатель, что ей удается заставить вас сопереживать обоим главным героям даже после того, как один из них принимает трудное решение. Тема тяжелая, но заставляет задуматься, меня поглотила трагическая история любви Роя и Целестиалы", - поделился Билл.

"Эти истины: история Соединенных Штатов", Джилл Лепор

"В своей последней книге, Джилл Лепор, похоже, сделала невозможное - рассказала всю историю Соединенных Штатов всего на 800 страницах. Она осознанно представила разные точки зрения, и в результате получилась самая честная и смелая история Америки, которую я когда-либо читал. Даже если вы много читали об истории США, я уверен, вы узнаете что-то новое из "Этих истин"", - отметил Билл.

"Рост", Вацлав Смил

"Когда я впервые услышал, что один из моих любимых авторов работает над новой книгой о росте, я не мог дождаться момента, когда смогу взять ее в руки. Новинка не разочаровала. Как всегда, я согласен не со всем, что говорит Смил, но он остается одним из лучших мыслителей, документирующих прошлое и видящих общую картину", - делится предприниматель.

"Подготовлен", Диана Тавеннер

"Как известно любому родителю, готовить детей к самостоятельной жизни - это долгое и временами трудное путешествие, - рассказывает Билл. - Тавеннер, которая создала сеть лучших школ в стране, составила полезное руководство о том, как сделать этот процесс настолько мягким и плодотворным, насколько это возможно. Она рассказывает не только о том, как подготовить детей к поступлению в колледж, но и о том, как научить их жить достойной жизнью".

"Почему мы спим", Мэттью Уолкер

"В этом году я прочитал несколько замечательных книг о человеческом поведении, и эта была одной из самых интересных и глубоких. Все знают о том, что здоровый сон очень важен, но что такое здоровый сон? И как его можно добиться? Уокер убедил меня изменить свои привычки. Если ваш новогодний зарок - стать в 2020 году более здоровым, его советы - прекрасное начало".

Glamour.ru

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