15 привычек богатых людей, которые стоило бы перенять

Интеллект, талант и харизма - все это, конечно, хорошо, но чаще всего вовсе не они в конечном итоге определяют, будет ли тот или иной человек богатым или бедным.

Lady.Day.Az представляет наиболее важные привычки богатых людей, которые вам стоит выработать и в себе, если, конечно, вашей целью является финансовое благополучие.

1. Живите по средствам.

Богатые люди стараются не тратить деньги, которых у них нет, обкрадывая себя в будущем. Они откладывают 20 процентов своего дохода на будущее, и живут на оставшиеся 80 процентов.

Как правило, люди с неблагополучной финансовой ситуацией тратят больше, чем могут себе позволить. Они тратят больше, чем зарабатывают. Их долги все накапливаются и накапливаются, увеличиваясь в размерах, словно снежный ком.

Если вы хотите покончить со своими финансовыми проблемами, возьмите за правило откладывать часть вашего заработка и контролировать ваши траты.

Думайте о сбережениях и инвестициях, как о двух совершенно разных категориях. Вы никогда не должны терять деньги на своих сбережениях и тем более рисковать ими в сомнительных финансовых схемах. Постарайтесь определить, сколько вам нужно денег на жизнь в месяц и отложите сумму, покрывающую эти расходы на полгода, - на случай внезапного увольнения или краха бизнеса.

2. Читайте каждый день.

Получая каждый день информацию, которая может пригодиться вам в бизнесе или карьере, вы становитесь куда более востребованным среди ваших коллег, клиентов или покупателей. Среди богатых людей примерно 88 процентов читают не менее 30 минут в день, а чаще всего - больше. Более того, они с умом пользуются временем, потраченным на чтение:

63% слушают аудиокниги, пока куда-то едут, плывут или летят.

79% читают образовательные материалы, связанные с выбранным родом деятельности.

55% читают для личного развития.

58% читают биографии успешных людей.

94% читают о текущих событиях.

51% интересуются историей.

И только 11% читают только для развлечения.

Богатые люди читают не просто так - они делают это для того, чтобы каждый день становиться лучше. Это отличает их от тех, кто лишь мечтает о богатстве, но ничего не делает для его достижения.

Получая больше знаний, они начинают видеть больше возможностей, которые с легкостью переводятся в более высокий (или дополнительный) доход.

А как же бедные? Лишь примерно один из 50 людей, испытывающих трудности финансового плана, читает для саморазвития каждый день. И в результате этого печального факта они не растут в профессиональном плане, а оказываются первыми в очереди на увольнение или сокращение.

3. Забудьте о телевизоре и тратьте меньше времени на бесцельные блуждания по интернету.

Как думаете, сколько вашего бесценного времени вы проводите перед экраном телевизора? Две трети богатых людей смотрят телевизор менее часа в день, и почти столько же из них - 63 процента - проводят в Интернете меньше часа в день, за исключением тех случаев, когда они используют его в работе.

Вместо того, чтобы тратить свободное время на одни лишь развлечения, успешные люди тратят его на личностное развитие, создание сети профессиональных контактов, волонтерство, фрилансерство, подработки или создание собственного бизнеса. Либо же на преследование какой-то цели, которая позволит им получить преимущество на жизненном пути.

Но примерно 77% людей, испытывающих финансовые трудности, проводят каждый день более часа перед экраном телевизора, а 74% используют интернет по часу в день и больше в развлекательных целях.

4. Контролируйте ваши эмоции.

Не все, что вы думаете, стоит произносить вслух. Далеко не каждая ваша эмоция достойна внешнего проявления. Когда вы говорите все, что приходит вам в голову, то рискуете обидеть вашего собеседника, даже тогда, когда он может оказаться крайне полезным в будущем.

Язык без костей характеризуют примерно 69% людей, испытывающих финансовые проблемы. А вот среди богатых людей более 94% умеют контролировать свои эмоции, не давая им прорываться наружу при первой возможности. Они понимают, что несдержанность и слова невпопад могут уничтожить как рабочие, так и семейные отношения.

Если вам хочется сказать что-то резкое, сперва успокойтесь, а после постарайтесь взглянуть на ситуацию объективно и понять, какими последствиями вам грозят эти слова.

5. Старайтесь развивать сеть профессиональных контактов. Чаще занимайтесь волонтерством.

Развивая свою сеть профессиональных контактов, вы обеспечиваете себе более широкие возможности в будущем - от большего количества клиентов до лучшей работы. Но для этого нужно тратить свободное время не на развлечения, а на общение с нужными людьми.

Почти три четверти богатых людей тратят на создание сети профессиональных контактов и волонтерство минимум по пять часов в месяц. Среди людей, испытывающих финансовые трудности, этим занимается лишь один из десяти.

Одно из преимуществ волонтерства - компания, в которой вы оказываетесь. Зачастую руководство среднего и высшего звена благотворительных организаций состоит из богатых, успешных людей. Создание личных контактов с подобными людьми часто оканчивается весьма выгодными возможностями для ведения бизнеса в будущем.

6. Не ограничивайте себя четкими рамками в работе.

Зачастую бедные люди страдают от синдрома "этого нет в моих функциональных обязанностях". Следовательно, им никогда не поручают чего-то ответственного, на них не возлагают новых обязанностей, и их заработная плата остается практически неизменной из года в год - если они не вылетают с нагретого места по сокращению штатов.

Богатые же люди всегда готовы выполнить новое поручение своего работодателя или поработать над воплощением в жизнь не вполне стандартных нужд клиента, писать статьи, имеющие отношение к своей компании, и даже произносить речи на выставках и собраниях. Они изо всех сил стараются произвести впечатление ответственных и разносторонних личностей.

Успешные люди настойчиво и старательно работают над достижением общих целей своих работодателей или клиентов.

7. Вместо того, чтобы мечтать о чем-то, устанавливайте четкие цели.

Вы не всегда можете контролировать достижение мечты, но всегда можете определить, насколько вы продвинулись на пути к цели.

Примерно 70% богатых и очень богатых людей ставят перед собой достижение хотя бы одной серьезной цели. Среди испытывающих же финансовые проблемы этим занимается всего около 3%. Вам решать, кем вы хотите быть.

8. Избегайте прокрастинации.

Успешные люди отлично понимают, что прокрастинация останавливает развитие и негативно влияет на качество продукции и услуг, снижает удовлетворение клиентов, сотрудников или покупателей и даже разрушает отношения вне работы или бизнеса. Вот пять стратегий, которые помогут вам избежать прокрастинации:

Каждый день создавайте список дел на сегодня и контролируйте его выполнения. Необходимо выполнять не менее 70% запланированного.

Определяйте для себя "ежедневную пятерку". В этой пятерке должно быть пять пунктов, которые должны приблизить вас к какой-то важной для вас цели.

Устанавливайте для себя разумные сроки выполнения проектов. Если вы будете выполнять их с опережением, все в порядке, лишь бы не позже.

Найдите себе партнеров, которые будут держать вас в тонусе. Объединяйтесь с людьми для достижения какой-то масштабной цели, и общайтесь друг с другом как минимум каждую неделю, чтобы убедиться, что вы и они не отлыниваете.

Используйте мантру "сделай это сейчас". Эта мантра поможет убедить себя сделать что-то нужное. Просто повторяйте слова "сделай это сейчас", пока это не надоест вам до такой степени, что вам будет проще начать задачу или проект, лишь бы вы сами от себя отстали.

9. Меньше говорите и больше слушайте.

Правильное соотношение выглядит так: если вы одну минуту говорите, вам стоит слушать окружающих пять минут. Богатые люди славятся умением общаться именно потому, что они хорошие слушатели. Они понимают, что могут узнать что-то новое и понять людей, с которым они общаются, лишь в том случае, если действительно будут их слушать.

Чем больше вы узнаете о людях, с которыми вы общаетесь, тем проще вам будет помочь им и себе.

10. Избегайте людей, тянущих вас на дно.

Мы успешны лишь в той степени, в которой успешны люди, с кем мы проводим большую часть времени. Самые богатые и успешные люди в мире общаются преимущественно с успешными людьми. А вот 96% людей, страдающих от финансовых трудностей, по большей части общаются с "собратьями по несчастью".

Если вы хотите покончить с финансовыми проблемами раз и навсегда, взгляните трезвым взглядом на ваших друзей и знакомых, и определите, к какому типу личных отношений они относятся - к "богатым" (способным помочь вам стать лучше) или к "бедным" (удерживающим вас на месте).

Начните проводить больше времени с людьми, представляющими ваши "богатые отношения", и меньше - с представителями "бедных отношений". "Богатые отношения" более полезны - они способны помочь найти вам лучшую работу, открыть новый бизнес или новую возможность.

11. Никогда не сдавайтесь.

Люди, добивающиеся успеха в жизни, отличаются тремя сходными чертами характера: концентрацией, стойкостью и терпением. Они просто не отказываются от преследования своих целей. Никогда и ни за что.

Те же, кто постоянно страдают от финансовых трудностей, сплошь и рядом бросают начатое дело на полпути.

12. Откажитесь от ограничивающих убеждений.

Если вы страдаете от постоянной нехватки денег, то вы, скорее всего, уже говорили себе что-то из этого списка насквозь лживых, но убедительных фраз: Бедные люди просто не могут стать богатыми. Богатым людям просто везет, а бедным нет. Я просто недостаточно умен. У меня ничего не получается. У меня все валится из рук.

Каждое из этих ограничивающих убеждений воздействует на ваше поведение негативным образом. Помните о том, что примерно четверо из пяти богатых людей обязаны своему успеху собственным убеждениям.

Смените ваши негативные убеждения на позитивные подтверждения.

13. Найдите себе наставника.

Примерно 93% богатых людей, у которых были наставники, обязаны хотя бы частью своего успеха этим людям. Наставники регулярно и активно участвуют в вашем развитии, рассказывая и показывая вам, что нужно делать, а чего делать нельзя ни в коем случае. Найдите себе наставника - так вы намного быстрее и с наименьшими потерями встанете на путь к богатству.

Если вы знаете, к какой цели вы стремитесь, найдите того, кто уже ее добился, и научитесь у нее всему, чему можно. Вы удивитесь, сколько людей будут готовы помочь вам на вашем жизненном пути.

14. Забудьте о фразе "мне не везет".

Зачастую люди, страдающие от финансовых проблем, сами являются творцами своего невезения. Их невезение - всего лишь следствие их негативных, "бедных" привычек. Они, словно снежинки на горном склоне, склеиваются друг с другом, превращаясь в самую настоящую лавину невезения - проблема со здоровьем, которую можно было избежать, ведет к увольнению, увольнение - к распаду семьи, а он - к сползанию на самое дно жизни.

Ну а богатые люди... они вовсе не "везучие" в том смысле, в котором вы их считаете. Скорее уж они сами создают собственную удачу. Их позитивные привычки раз за разом ведут их к возможностям - таким, как повышения в должности, бонусы, множество клиентов и хорошее здоровье.

15. Знайте свое предназначение.

Итак, настало время последней "богатой" привычки... Последней, но, пожалуй, одной из самых важных. Люди, знающие свое предназначение в этой жизни и смело идущие к нему, зачастую являются самыми богатыми и счастливыми из всех нас. Почему? Да потому, что им нравится то, чем они зарабатывают себе на кусок хлеба. Они рады уделять стремлению к своей цели максимум возможного времени.

Если вы недостаточно зарабатываете на вашей нынешней работе, весьма вероятно, что это оттого, что вы делаете то, что вам не особо по душе. Когда вы сможете зарабатывать себе на жизнь и не только, делая то, что вам по-настоящему нравится, считайте, что вы нашли свое предназначение, а ваша жизнь удалась.

На самом деле найти свое предназначение не так уж и сложно. Вот, как это делается:

1. Составьте список всех занятий, которые когда-либо делали вас счастливыми.

2. Подчеркните те элементы вашего списка, которые требуют от вас каких-либо навыков, и определите, каких именно.

3. Выстройте подчеркнутые элементы по тому, насколько счастливыми они вас делали, и составьте список из 10 элементов. Тому занятию, которое делало вас счастливее всего, поставьте 10 баллов, и далее по нисходящей.

4. А теперь выставьте всем занятиям в этом списке из 10 элементов баллы, зависящие от их потенциального дохода. Самое доходное занятие получит 10 очков, и так далее.

5. Сложите по каждому элементу первые очки со вторыми. Элемент с наивысшими полными очками - и есть ваше потенциальное предназначение. Все просто!

Как вы видите, различия между богатыми и бедными довольно просты, и часто интуитивны, но вовсе не незначительны. Постарайтесь обзавестись всеми 15 привычками, и вы почти наверняка вскоре существенно поправите свое финансовое положение.

Х. Зейналова

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