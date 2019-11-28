Как вежливо отклонить предложение о работе?

В жизни случается и такое: вы отправили резюме, прошли собеседование, получили работу и... передумали. Нашли место получше, надумали переехать в другой город или просто решили остаться на фрилансе - да мало ли что! Вопрос в том, как отказать работодателю грамотно, точнее, как сформулировать причины, чтобы не сжигать мосты и не портить впечатление о себе на случай, если в будущем вы все же захотите сотрудничать?

Отказаться от работы - это нормально

Оставьте предубеждения: в системе "работодатель-претендент" обе стороны равноправны. Если в порядке вещей отказывать соискателям, значит, так же нормально отклонять предложение по работе. Собеседование не сигнализирует о вашем желании немедля подписать контракт, так же как не подразумевает гарантий вашего найма со стороны работодателя. До тех пор, пока вы не произнесете фразу: "Я с радостью займу эту должность, если мне предложат", вы не вводите работодателя в заблуждение относительно своих намерений.

Встречаются работодатели, которые негативно реагируют на отказ, но это тоже абсолютно нормальное явление, как и те, которых раздражает, когда вы просите повышения зарплаты или пытаетесь отгулять годовой отпуск за один раз. Это скорее свидетельство их профессиональной дисфункции, а не знак, что вы делаете что-то не так. И вообще, если потенциальный босс плохо среагировал на вежливый отказ, вы, вероятно, "уклонились от пули". Очень непросто сработаться с руководителем, который не воспринимает трудовую занятость как улицу с двусторонним движением.

Уведомите о решении, не откладывая

Как только вы решите, что не собираетесь принимать предложение, сразу же известите об этом. Не задерживайтесь с ответом, потому что это может привести к неудобствам на стороне работодателя, что, в свою очередь, негативно скажется на вашей репутации на рынке. Кроме того, у них, наверняка есть другие кандидаты, которые будут рады получить предложение, как только вы от него откажетесь.

Отправьте имейл, а лучше - позвоните

Электронная почта - удобный канал для отправки сообщений любого рода, включая отказы от работы, но куда более вежливый шаг - позвонить и поговорить с тем, кто мог бы стать вашим менеджером. Этот человек инвестировал в вас не только время, но и эмоции, отстаивая вашу кандидатуру перед боссом и предлагая вам место.

Конечно, своевременное сообщение важнее, чем политес, поэтому, если дозвониться не получается, отправьте электронное письмо, добавив примечание: "Надеялась связаться с вами по телефону, но не смогла и не хотела задерживать процесс".

Назовите причины

Вот тут попахивает несправедливостью, поскольку работодатели постоянно отказываются от кандидатов, не объясняя причин. Но, безусловно, вы проявите себя с лучшей стороны и сохраните отношения на будущее, если поясните свое решение. Не надо расписывать в подробностях личные приоритеты и сомнения по поводу вакансии, достаточно сказать что-то вроде: "Большое спасибо, но после долгих размышлений я решила отказаться от данного предложения и сосредоточиться на другой роли, которая, как я полагаю, больше соответствует моему профессиональному опыту".

Или, если у вас есть причина, которая легко объяснима в одном-двух предложениях и при этом не оскорбительна уху работодателя (т.е. не такая, как "не приведи господь работать под вашим руководством!"), изложите ее в простых словах, например:

"В конечном счете мне важно получать бОльшую сумму, чтобы оставить текущую позицию, но я понимаю, что это за пределами вашего диапазона".

"Пока вы не пояснили, сколько административной работы подразумевает эта должность, я предполагал, что занятость больше ориентирована на аналитику, чем я и хочу заниматься".

"Я решил принять позицию в другой компании".

Возможно, ваши виртуозно сформулированные причины вдохновят компанию изыскать возможность их удовлетворить, что зачастую достойно рассмотрения - к примеру, если они увеличат предложение о зарплате или позволят свободный график. Но если они не предлагают ничего существенного, вполне нормально свести переговоры на нет стандартной формулировкой: "Большое спасибо за ваше предложение. Я не думаю, что это именно то, что я ищу сейчас, но я искренне признательна за ваши старания".

Искренне поблагодарите

Отклоняя предложение, непременно добавьте что-нибудь вроде: "Я очень ценю время, которое вы посвятили беседе по поводу этой должности, и я надеюсь, что наши пути могут пересечься в будущем".

Если вам действительно понравилась компания или HR-менеджер и вы не хотите упускать перспектив поработать на этот бренд в будущем, добавьте в благодарность несложный комплимент, например так: "Я искренне впечатлена вашим профессионализмом, и мне хотелось бы надеяться на шанс поработать здесь в будущем, когда наши интересы будут полностью совпадать".

Elle.ru

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