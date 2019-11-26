В каком возрасте можно добиться наибольших успехов в карьере?

Самый богатый человек в Китае рассказал, как выстраивать карьеру на каждом десятилетнем этапе собственной жизни.
Кто вы - "икс", "игрек" или "зет"? Еще в 1991 году американский экономист Нейл Хоув и историк Уильям Штраус решили объединить всех людей в большие возрастные группы со схожими интересами, привычками и жизненными целями. "Иксы" - это те, чья дата рождения попала в промежуток с 1963 по 1983 год; "игреки", или "Millennials", соответственно, родились до 2000-х; а "поколение Z", или "Homeland Generation", появилось на свет уже в новом тысячелетии. И, разумеется, каждому из нас - хотим мы того или нет - на пути к успешной карьере и хорошей зарплате приходится решать уравнение с этими переменными.
Если сегодня "поколение Z" только готовится к выпускным экзаменам и выбирает свой жизненный путь, то динамичные "игреки" у рекрутеров уже в моде, их вкусы и характер внимательно изучают работодатели.
"Сегодня вы можете сделать успешную карьеру в любом возрасте, - возражает Ирина Баранова, управляющий партнер NGRS, компании-лидера российского рекрутингового рынка. - Для хедхантеров все зависит от должности, на которую мы ищем кандидата. Например, на начинающую позицию многие действительно предпочитают пригласить молодого работника, которого можно доучить, "заточить" на выполнение необходимых задач. А, скажем, 35-летний специалист - это в большинстве случаев сложившийся человек со своим пониманием дела, который уже стремится капитализировать свои знания и умения. Но главное, что ценно в любом кандидате, - это жизненная энергия, которую он вкладывает в свое дело, желание предлагать новое, менять то, что не нравится, и двигаться вперед. Даже если вам не хватает каких-то профессиональных качеств или вы не укладываетесь в возрастную "вилку", страсть подкупает любого работодателя. Успешный и лучший - это не тот, кто моложе или опытнее, а тот, кто занимается тем, что любит и чем искренне увлечен".
Известный предприниматель Джек Ма, создатель торговой платформы Alibaba и самый богатый в Китае человек, чье состояние превышает 30 миллиардов долларов, в своей лекции поделился советами о том, как лучше всего выстраивать карьеру на каждом десятилетнем этапе собственной жизни.
До 20 лет: учитесь и стажируйтесь
Самому Джеку Ма с учебой не повезло: во времена китайской Культурной революции он дважды пытался поступить в колледж и с трудом попал в педагогический институт. Однако, увлекаясь английским языком, он выучил его практически самостоятельно, а затем даже открыл бюро переводов. Сегодня диплом престижного университета - несомненный плюс для старта карьеры, но для работодателя будет не менее важен и любой практический опыт, который вы уже успели приобрести. Волонтерская работа, летние стажировки, участие в студенческих проектах и международных программах - все это добавит вам шансов во время интервью. И приготовьтесь: чтобы сделать успешную карьеру в современном мире, вам и в дальнейшем придется непрерывно учиться.
20-30 лет: найдите яркого лидера
В этом возрасте, пока у вас еще нет серьезных семейных обязательств, можно рискнуть и попробовать свои силы в предпринимательстве, придумать стартап или же выбрать путь карьерного роста в уже существующей компании. Работа на большом предприятии поможет узнать изнутри, как действуют главные структуры и "карьерные лифты" вашей отрасли. Однако Джек Ма считает особенно интересным опыт небольших компаний, тех, где стремятся освоить новые области рынка, изобретают решения, стараются заглянуть в завтрашний день. Именно здесь, по его мнению, больше шансов встретить сильного лидера - не просто начальника, но яркого, нестандартно мыслящего профессионала, который раскроет для вас горизонты и поможет увидеть новые пути. Так или иначе, время между 20 и 30 годами лучше всего посвятить амбициозным экспериментам, не стесняясь пробовать, рисковать, переживать неудачи и начинать сначала. "Каждую вашу ошибку можно записать в графу ваших доходов", - убеждает Джек Ма.
30-40 лет: работайте на себя
Даже если вы штатный работник в большой компании, в этот период вы трудитесь исключительно для своего блага: чтобы стать лучшим профессионалом, чтобы создать себе лучшую жизнь. Возможно, это самый удачный момент, чтобы основать собственный бизнес: у вас есть идеи и необходимая энергия, а также знание рынка, деловые связи и достаточный профессиональный опыт. Если вы выберете такой вариант, будет полезно заранее позаботиться о создании необходимой "финансовой подушки" и клиентской базы, получить степень МВА (если у вас ее еще нет) или экспертные советы бизнес-коуча. Другая возможность - обновляйте свои компетенции, постоянно отслеживайте интересные вакансии в других компаниях и проходите собеседования, чтобы не упустить свой шанс (ваш отдел кадров ставить в известность об этом не стоит). В любом случае не забывайте: сейчас вы работаете только на себя, даже если у вас есть неплохой начальник.
40-50 лет: сфокусируйтесь на том, в чем вы сильны
Чем больше у нас появляется профессиональных и семейных обязательств, тем меньше хочется рисковать достигнутым. Это десятилетие стоит посвятить тому, чтобы еще сильнее упрочить свои позиции, по максимуму использовать свои компетенции и получить достойный результат. Конечно, в любом возрасте можно в себе обнаружить еще не раскрытые таланты, но если на этом этапе вы захотите сменить карьеру, будьте готовы серьезно работать над собой и на некоторое время отступить назад - и в плане должности, и в плане доходов. В любом случае будет нужно опираться на ваши самые сильные стороны, не терять мотивации и твердо верить в успех.
50 плюс: работайте с молодыми
Именно такой совет дает 52-летний миллиардер Джек Ма, который по-прежнему черпает вдохновение в идеях и энтузиазме молодых поколений. Он убежден: поддерживать новое, инвестировать в то, что развивается, - этот секрет успеха продолжает действовать в любом возрасте.
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