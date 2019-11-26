В каком возрасте можно добиться наибольших успехов в карьере?

Самый богатый человек в Китае рассказал, как выстраивать карьеру на каждом десятилетнем этапе собственной жизни.

Кто вы - "икс", "игрек" или "зет"? Еще в 1991 году американский экономист Нейл Хоув и историк Уильям Штраус решили объединить всех людей в большие возрастные группы со схожими интересами, привычками и жизненными целями. "Иксы" - это те, чья дата рождения попала в промежуток с 1963 по 1983 год; "игреки", или "Millennials", соответственно, родились до 2000-х; а "поколение Z", или "Homeland Generation", появилось на свет уже в новом тысячелетии. И, разумеется, каждому из нас - хотим мы того или нет - на пути к успешной карьере и хорошей зарплате приходится решать уравнение с этими переменными.

Если сегодня "поколение Z" только готовится к выпускным экзаменам и выбирает свой жизненный путь, то динамичные "игреки" у рекрутеров уже в моде, их вкусы и характер внимательно изучают работодатели.

"Сегодня вы можете сделать успешную карьеру в любом возрасте, - возражает Ирина Баранова, управляющий партнер NGRS, компании-лидера российского рекрутингового рынка. - Для хедхантеров все зависит от должности, на которую мы ищем кандидата. Например, на начинающую позицию многие действительно предпочитают пригласить молодого работника, которого можно доучить, "заточить" на выполнение необходимых задач. А, скажем, 35-летний специалист - это в большинстве случаев сложившийся человек со своим пониманием дела, который уже стремится капитализировать свои знания и умения. Но главное, что ценно в любом кандидате, - это жизненная энергия, которую он вкладывает в свое дело, желание предлагать новое, менять то, что не нравится, и двигаться вперед. Даже если вам не хватает каких-то профессиональных качеств или вы не укладываетесь в возрастную "вилку", страсть подкупает любого работодателя. Успешный и лучший - это не тот, кто моложе или опытнее, а тот, кто занимается тем, что любит и чем искренне увлечен".