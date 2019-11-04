Зак Позен закрывает свой именной бренд - ФОТО

Любимец Натали Портман, Кейт Уинслет, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Гвинет Пэлтроу и многих других звезд - американский дизайнер Зак Позен закрывает свой именной бренд.

House of Z, компания Позена, находилась в процессе продажи. Еще в апреле этого года инвестиционная фирма Yucaipa Cos пыталась распродать свою долю. В пресс-релизе сообщается: "Совет управляющих принял это трудное решение после всестороннего стратегического и финансового анализа предприятия. Совет разочарован этим результатом, но больше не может продолжать свою деятельность и считает, что организованная ликвидация на данном этапе является наилучшим вариантом действий".

"На протяжении какого-то времени я лично пытался найти подходящего бизнес-партнера. Однако время вышло, настали трудные времена, причем для всей индустрии моды. Эти 20 лет были наполнены любовью, поэтому сейчас мне очень грустно. Но у меня была счастливая возможность показывать свою креативность и потрясающие работы, созданные вместе с особенными людьми. Сейчас мне нужно время порефлексировать и собраться с мыслями, а также посмотреть на мир, в котором мы живем, и понять, каким будет следующий шаг, благодаря которому я смогу вновь показывать свое творчество и строить новое коммьюнити", - прокомментировал новость Зак.

Позен разрабатывал 14 коллекций в год для своей собственной линейки Zac Posen, коллекции ZAC Zac Posen и Brooks Brothers, где он является креативным директором. Кроме этого, он участвовал в различных коллаборациях, в том числе с авиакомпанией Delta Airlines и энергетической корпорацией GE.

Bazaar.ru

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