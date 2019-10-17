Шарлиз Терон о карьере и материнстве: «Да, у меня нет няни, но я справляюсь» - ФОТО

Насыщенный съемочный график и успешная карьера не мешают голливудской актрисе Шарлиз Терон самостоятельно воспитывать своих приемных детей: семилетнего Джексона и четырехлетнюю Августу. Выяснилось, что звездная мама даже не прибегает к помощи няни. Об этом она рассказала в новом интервью изданию Us Weekly.

Как сообщает Lady.Day.Az, по словам Шарлиз, она старается постоянно преподавать детям жизненно важные уроки: "Я ценю доброту. Поэтому в нашей семье существует правило: "Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе". Мы уважаем других и думаем о них прежде, чем о себе".

Актриса также призналась, что недавно перенесла несколько операций, но несмотря на это, они с детьми взяли двух щенков, и теперь актриса изо всех сил старается найти баланс между личной жизнью и карьерой.

"Я несколько перегружена. Я только что перенесла три операции и участвую в продвижении двух своих новых фильмов. Вдобавок сейчас у нас нет няни, и я знаю, что не смогла бы заниматься тем, чем занимаюсь, и построить свою карьеру, если бы у меня не было помощи и поддержки. Люди думают, что у меня штат из 40 человек, но это не так. Каждый, кто входит в мою жизнь и много для меня значит, становится членом семьи. Например, сегодня вечером мой друг присматривает за щенками, а мама готовит ужин для детей".

Н. Гасымова

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