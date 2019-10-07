Голлвиудские актрисы, которых считали некрасивыми - ФОТО

Понятие красоты не должно следовать каким-то канонам. Ведь это в первую очередь энергия, харихма человека, а не определенная пропорция черт лица. Чтобы избавить вас от сомнений, рассказываем о голливудских актрисах, которых не хотели брать в кино из-за внешности, но которые сегодня являются эталонами красоты.

Мерил Стрип

Трудно в это поверить, но мы могли бы никогда не познакомиться с одной из самых именитых и талантливых актрис в истории кинематографа, за всю карьеру, получившую 3 премии "Оскара" и 21 номинацию. Тот факт, что знаменитые продюсеры и режиссеры отказывались работать с девчонкой с брекетами и в ужасных немодных очках, усугублялся личной неуверенностью в себе Стрип, которая назвала себя не иначе как "гадкий утенок". Наиболее неприятная ситуация произошла на пробах фильма "Кинг-Конг", когда режиссер Дино Де Лоурентис напрямую, хоть и на итальянском языке, оскорбил юную актрису, поинтересовавшись у своих помощников, "для чего им сдалась эта уродина"? В итоге главную роль в фильме получила Джессика Лэнг, а Стрип еще некоторое время довольствовалась второстепенными ролями. Переломный момент в жизни актрисы произошел, когда ее взяли в ленту Роберта Бентона "Крамер против Крамера", за игру в которой Мерил получила первый "Оскар", ознаменовав начало звездного пути Стрип.

Барбра Стрейзанд

Вот уж кому за всю свою карьеру приходилось постоянно сталкиваться с осуждениями ее внешних параметров и получать неприятные "титулы" вроде "некрасивой красавицы" так это Барбре Стрейзанд. Глубоко посаженные маленькие глаза, непривлекательный массивный нос и общая нескладность лица не поддавались никаким маскировкам. Свою первую роль она получила лишь потому, что прочие актрисы отказались ради нее бриться наголо: Стрейзанд же было ничего не страшно, поэтому она с воодушевлением сыграла образ немого, да еще и лысого средневекового японского крестьянина. В 1968 году, уже после того, как Барбра заявила о себе, как о талантливой певице, она сыграла знаковую для себя роль в ленте "Смешная девчонка", повествующая о судьбе американской комедиантки и конферансье Фанни Брайс. Именно за эту роль Стрейзанд получила первый "Оскар", а режиссеры начали наконец "понимать" всю многогранность ее внешности.

Дженнифер Лоуренс

В начале кинокарьеры критики, журналисты и режиссеры постоянно называли Лоуренс упитанной и даже "толстой", не заботясь о чувствах девушки. Именно из-за этого надуманного недостатка внешности она чуть не лишилась знаковой для себя роли в серии фильмов по романам "Голодные игры", где Лоуренс сыграла главную роль Китнисс Эвердин. Тогда журналисты буквально напали на актрису, утверждая, что она просто не может играть этот образ из-за излишней полноты. И если с участием Дженнифер в "Голодных играх" критикам пришлось смириться, то с "Однажды в Голливуде" ситуация разрешилась абсолютно несправедливо для Лоуренс. Тарантино долго сомневался, выбирая между Робби и Дженнифер, однако поддавшись влиянию журналистов и родной сестры Шэрон Тейт, которая утверждала, что Лоуренс недостаточно красива, остановил своей выбор на Марго.

Кира Найтли

В отличие от Лоуренс Кира Найтли вечно слышала в своей адрес претензии, адресованные ее излишней худобе, угловатости и некрасивому рту. Найтли на старте своей кинокарьеры скиталась от одного кастинга к другому и вынуждена была жить с мнением режиссеров, утверждающих, что она ни на что не годна, а внешность ее настолько непривлекательна, что о кинокарьере точно придется забыть. Настоящий прорыв для Найтли произошел в 2003 году, когда она сыграла вместе с Орландо Блумом и Джонни Деппом в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины". Правда и после кинотриумфа она продолжала постоянно сталкиваться с обличительными комментариями по поводу своей излишней хрупкости и возможных проблем с пищевым поведением. Журналисты и критики все как один призывали Киру признаться, что та страдает анорексией и ничего не хотели слышать от актрисы, утверждающей, что это ее естественная конституция тела.

Риз Уизерспун

Ныне бытует мнение, что если режиссер хочет сделать невообразимые кассы своему фильму, то он обязан пригласить на главную роль Риз Уизерспун. Эта светловолосая "крошка" с очень милой внешностью и необсуждаемым талантом гарантирует успех любой ленте. Вот только в начале, когда Риз только приехала покорять Голливуд, она постоянно сталкивалась с несправедливыми комментариями по поводу своей низкорослости и абсолютного отсутствия таланта. Сама актриса признавалась, что продолжать ходить на кастинги как на работу требовало от нее невероятных усилий, однако она продолжала это делать, будто чувствуя, что звездная карьера совсем недалеко. Невозможно представить современный мир кино без Уизерспун, которая должна быть благодарна своим "прорывом" роли Элль Вудс из фильма "Блондинка в законе". Затем появились такие ленты как "Между небом и землей", "Ярмарка тщеславия", "Воды слонам" и прочие. Сейчас Уизерспун выступает не только в роли актрисы, но и продюсера, благодаря которой на свет появились такие шедевры как "Дикая", "Исчезнувшая" и сериал "Большая маленькая ложь".

Джессика Честейн

Средневековая внешность Джессики, которой сейчас так искренне восхищаются режиссеры и критики, воспевая ее мраморную кожу, зеленые глаза и огненные волосы, на самом старте едва не стоила ей кинокарьеры. Рыжая, веснушчатая и с некрасивым носом-уточкой Честейн не удосуживалась внимания кинорежиссеров, однако все изменилось после того, как ее причислили к актерскому составу фильма Маллика "Древо жизни". После этого предложения и новые образы буквально посыпались на Джессику.

Вайнона Райдер

Готическая, мистическая и слегка трагичная внешность Вайноны Райдер могла сыграть с ней злую шутку, ведь в начале карьеры на одном из кастингов режиссер унизил девушку, сказав, что ее лицо недостаточно мило для экрана и посоветовал найти обычную работу. Вот только хорошо, что настолько недальновидным оказался лишь этот незадачливый профи, а такие мастодонты кино как Тим Бертон и Майкл Леманн сумели разглядеть талант в Райдер. А иначе мы бы никогда не смогли наслаждаться ее великолепной игрой в лентах "Смертельное влечение", где Вайнона сыграла школьницу-убийцу, "Маленькие женщины" по роману Луизы Мэй Олкотт, в котором Райдер воплотила образ девчонки-бунтарки Джо Марч, а также в культовом фильме "Дракула" по произведению Брэма Стокера. Внешность актрисы достаточно специфическая, лишенная природной слащавости, но вероятно именно потому ей удавались самые зловещие, странные и необычные героини - свой сегмент кинематографа определить Вайноне точно помогли неуклюжие замечания кастинг-директоров и режиссеров.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook