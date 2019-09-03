Совместный выход Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе в Венеции - ФОТО

Одним из самых долгожданных событий 76-го Венецианского кинофестиваля стали отнюдь не премьеры громких картин - всеобщее внимание привлек совместный выход Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп.

Как сообщает Lady.Day.Az, прошлым вечером пара появилась вместе на красной дорожке перед показом фильма "Король", в котором оба сыграли главные роли. Судя по всему, звезд связывают романтические отношения не только на экране, но и в реальной жизни.

Для мероприятия актеры выбрали по-настоящему королевские образы: Лили-Роуз появилась в розовом платье с тугим корсетом (как и ожидалось, Chanel), а Тимоти выбрал костюм из последней коллекции Dior.

Н. Гасымова

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