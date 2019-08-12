Племянник супермодели Кристи Тарлингтон пошел по ее стопам - ФОТО

У Кристи Тарлингтон появился достойный преемник: племянник супермодели Джеймс подписал контракт с известным модельным агентством IMG.

Как сообщает Lady.Day.Az, ранее юноша серьезно увлекался спортом и профессионально выступал за бейсбольный клуб Los Angeles Dodgers, а теперь решил сменить вектор и последовать примеру знаменитой тети. На своей странице в Instagram Джеймс опубликовал несколько своих снимков - среди них есть кадры, сделанные дуэтом фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи - и поблагодарил Кристи за вдохновение и помощь на первых порах в модельном бизнесе.

Н. Гасымова

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