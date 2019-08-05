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5 августа 2019 11:08

Кристи Тарлингтон и Марк Джейкобс в новой рекламной кампании - ФОТО

После нескольких лет застоя и финансовых проблем дизайнер Марк Джейкобс стремительно возвращается на модный олимп. Его новые коллекции хвалят fashion-эксперты и с удовольствием носят голливудские звезды, миллионы подписчиков восхищаются его провокационными образами в Instagram.

Как сообщает Lady.Day.Az, очередная ступенька на пути к успеху - новая рекламная кампания Marc Jacobs, над созданием которой работала по‑настоящему звездная команда: британская стилистка Кэти Гранд и легендарный фотограф Стивен Мейзел. На черно-белых снимках запечатлен сам Марк и его муза - супермодель Кристи Тарлингтон.

Н. Гасымова

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