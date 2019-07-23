Уилл Смит впервые стал лицом модного бренда - ФОТО

50-летний Уилл Смит, кажется, последний голливудский актер, который еще не был лицом какого-либо модного бренда.

Как сообщает Lady.Day.Az, вечно молодой Смит дебютировал в качестве амбассадора Moncler. Первые плоды этого тандема уже можно оценить - обладатель премии "Грэмми" предстал в объективе фотографа Тима Уолкера в кампейне под названием Genius is Born Crazy.

Примечательно, что на фото актер левитирует в красном пуховике в белой комнате, что для исполнителя роли Джинна в фильме "Аладдин" - обычное дело.

Н. Гасымова

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