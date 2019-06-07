Как на собеседовании договориться о хорошей зарплате?

Главный вопрос, который следует обсуждать на собеседовании - зарплата. Лучше обсудить ее размер до того, как вас примут на работу, а не после.

Делимся советами, которые помогут договориться о желаемой сумме.

Изучите рынок перед собеседованием

Вычислите заранее среднюю рыночную ставку для того типа работы, на которую претендуете - в данной отрасли и конкретном регионе. Это важно, потому что работодатель непременно спросит вас, на какую зарплату вы рассчитываете. Вы точно не хотите быть застигнутой врасплох, рискуя назвать заниженную или, наоборот, баснословную сумму, что исключит вашу кандидатуру из пула претендентов.

Разузнав информацию о заработке специалистов вашего уровня, обдумайте факторы, которые добавят очков - срок опыта, наличие дополнительных квалификаций, которые, возможно, интересуют работодателя, и всякие трудности, связанные с новой работой, например, бесконечные командировки. Ваши преимущества и предлагаемые неудобства могут серьезно влиять на зарплату - в положительном смысле.

Подготовьтесь к вопросу о зарплатных ожиданиях

В какой-то момент собеседования вас обязательно спросят об ожидаемой зарплате. Можно увильнуть от прямого ответа, выдав что-то вроде: "Рассчитываю на достойную, соответствующую рынку" или "Я бы хотела узнать побольше о предстоящей работе и пакете социальных льгот, прежде чем отвечу на этот вопрос". Но коварные представители отдела кадров ни за что не оставят вас в покое, пока не узнают конкретное число и не запишут его (со скорбным видом) на полях вашего резюме.

Не нервничайте, вы к этому готовы. Благодаря предпринятому исследованию рынка вы сообщите правильную сумму. Необязательно, кстати, называть число, сформулируйте примерно так: "Я все еще изучаю информацию по этому вопросу, но готова рассмотреть предложение в таком-то диапазоне. Что вы думаете по этому поводу?". Это необходимая часть бизнес-флирта, смиритесь. Работодатель прекрасно знает свои бюджеты и может запросто раскрыть цену данной вакансии, но никогда не упустит возможности поиграть в угадайку.

Как поднять вопрос о зарплате

Иногда игра переходит на продвинутый уровень, и наниматель вообще не упоминает о деньгах. Стратегические правила также обязывают сотрудника HR-отдела хмурить брови на вопросы о зарплате, изображая сомнение по поводу важности этой информации.

Для вас это действительно решающий момент, особенно если процесс найма растягивается на несколько этапов, поэтому старайтесь переиграть интервьюера. Несмотря на традиционные реверансы, раскрытие карт на данном этапе облегчит задачу и для работодателя. Можно сказать: "Полагаю, было бы проще сэкономить наше время и выяснить заранее, на какую зарплату я могу рассчитывать". Будьте готовы к встречному вопросу: "А какой диапазон вы рассматриваете?", мысленно похвалите себя за предварительное расследование и возвращайтесь к пунктам 1 и 2.

Что сказать, когда узнаете сумму

До того, как вы узнаете конкретные цифры и решитесь (что нормально) попросить еще, усвойте важный урок: не нужно подробно объяснять, почему вы запрашиваете больше, просто изложите свой интерес в паре простых вопросов: "Есть ли шанс, что вы можете поднять сумму до такой-то?" или "Я надеялась, что вы сможете предложить столько-то. Могу я поторговаться?". Поверьте, такой подход работает, поскольку материальный интерес не противоречит логике разумных переговоров.

Как только вы произнесете заветные вопросы, возьмите паузу, ожидая ответа. Вашему собеседнику нужна минута на размышление, и вы можете чувствовать себя некомфортно, внутренне стремясь заполнить тишину. Забудьте об этом - так вы рискуете "подрезать" только что сделанный запрос.

Почему имеет смысл хотеть больше

У работодателей всегда есть простор для маневров по оплате вакантной должности, и на данном этапе можно договориться о зарплате побольше, просто попросив об этом. Как правило, обоснованно выглядит прибавка примерно на 10%. Только не говорите "на десять процентов", а назовите примерную сумму.

Впрочем, бывают случаи, когда нет смысла повышать ставки. Например, вы уже обсуждали зарплату и пришли к консенсусу - в таком случае более амбициозные запросы будут намекать на вашу недобросовестность (если, конечно, будущий босс не увеличил объем рабочих задач). Другой момент - если предложение уже довольно щедрое для рынка и вы рискуете упустить привлекательную возможность, если попросите больше.

И напоследок: если вы попросили больше и получили отказ, это не повод отказываться от работы. Не беспокойтесь, что будете выглядеть глупо, это все гордость и предубеждения. Ответьте в классическом стиле: "Спасибо, что обдумали мой запрос, надеюсь, мы сможем вернуться к нему в будущем. Тем не менее, я все так же заинтересована в этой работе и хотела бы ее получить" - и подпишите контракт.

Н. Гасымова

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