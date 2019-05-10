Новое лицо Givenchy - Ариана Гранде?

Французский бренд Givenchy дразнит поклонников: похоже, Ариана Гранде стала новым лицом марки. И хотя официального подтверждения этой информации не было, намек слишком прозрачный. В своих официальных аккаунтах и Givenchy, и Ариана Гранде, и креативный директор марки Клэр Уэйт Келлер одновременно выложили серию видео и фото с интригующим силуэтом женщины с объемным высоким хвостом. И хотя обе стороны пока воздерживаются от комментариев - с минуты на минуту мы, похоже, увидим кадры с чарующим новым роликом и голосом Арианы.

Н. Гасымова

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