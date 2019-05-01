Какие черты вашего знака Зодиака мешают в карьере?

Каждому знаку Зодиака свойственны те или иные черты в работе - как положительные, так и отрицательные. И пока одни характеристики могут сделать вас отличным сотрудником, другие - серьезно подводят и мешают развиваться. Рассказываем, как гороскоп может помочь в карьере.

Овен

Если что и мешает вам в работе, так это волнение, причем речь идет о ваших переживаниях как по поводу решения очередной задачи (оно даже может лишить вас сна!), так и от радостного перевозбуждения, когда в голове рождается "гениальная идея". Помните, нервозность заразна! Возможно, вам будет трудно прислушиваться к чужому мнению или плану, когда вы в полном восторге от своих собственных, но эту проблему вы можете полностью решить. Поэтому во время мозговых штурмов и встреч с коллегами старайтесь слушать в два раза больше, чем говорить самому.

Телец

Вы склонны обедать за столом? Каждый раз обещаете себе "уйти сегодня пораньше" и в итоге засиживаетесь допоздна? Узнаем Тельца-трудоголика. Поверьте, именно отсутствие временных границ в работе делает вас гораздо менее эффективными.

Постарайтесь завести полезную привычку проводить ланч с коллегой вне офиса и не забывайте составлять для себя планы на вечер и выходные. Ваш мозг нуждается в перерыве!

Близнецы

Вы начинаете делать что-то важное, связанное с работой, а затем вдруг переходите по ссылкам в Википедии или застреваете в ленте инстаграма... Знакомая ситуация? Основная проблема всех Близнецов - неуемное любопытство. В целом это прекрасно, но не тогда, когда у вас есть проблемы с выполнением рабочего задания!

Попробуйте придерживаться списка дел и установить на телефон уведомления, которые напомнят, что пора вновь свериться с графиком, - таким образом вы сможете вовремя вынырнуть из черной дыры интернета, пока она не поглотила вас слишком глубоко.

Рак

Вы великодушны и чутки, но если не устанавливаете границы в рабочей коммуникации, то скоро почувствуете, как все воспринимают вашу помощь как должное. Вы же не хотите жить на работе? Нет ничего плохого в щедрости и взаимопомощи, но убедитесь, что коллега приносит вам кофе так же часто, как и вы ему.

Начните с самого простого - одного емкого слова "нет". Например, когда кто-то из сотрудников просит "разобраться с налоговой", уточните, что сегодня вы завалены срочными делами, - и, возможно, кто-нибудь еще справится с этой задачей?

Лев

Самое сложное для Льва - выслушать критику, даже если она конструктивная и пойдет на пользу. Вы просто не выносите чужие замечания, что в конечном итоге разрушает и вас, и отношения в коллективе. Важно помнить: профессиональная обратная связь - это не персональная атака. Разграничьте эти понятия!

Когда кто-то говорит вам, как улучшить дело, то искренне пытается помочь. А когда критика от босса слишком сильно ударяет по самолюбию, воспользуйтесь простым психологическим советом: составьте список того, что вы действительно делаете блестяще. Нет ничего плохого в том, чтобы немного повысить уверенность в себе.

Дева

Вы перфекционист, и чаще всего это качество работает в вашу пользу. Но желание постоянно держать себя на невероятно высоком уровне и требовать того же от других может сделать вас несчастной.

Позвольте себе совершать погрешности в работе и помните, что для людей, с которыми вы работаете, это не просто механический труд. Вы никогда не знаете, какие внешние или внутренние обстоятельства могут заставить кого-то ошибиться.

Весы

Возможно, вы зря тратите время, пытаясь очаровать всех вокруг. Социальная сторона вопроса, безусловно, важна, и вполне естественно заботиться о том, чтобы вписаться в коллектив. Но не забывайте, что у вас есть работа. Если вы слишком сосредоточены на том, чтобы завоевать расположение коллеги, который сидит у принтера, то можете потратить энергию на что-то неправильное или продлить себе рабочий день без необходимости.

Скорпион

Вам очень трудно просить о помощи, говорить "нет" и делегировать полномочия. Но когда вы "заглатываете" большую часть задач, то, вероятно, чувствуете себя немного перегруженной или недооцененной. И это чувство с каждым разом усиливается.

Не стройте из себя мученика! Напомните о своей рабочей нагрузке боссу или спросите, может ли кто-то помочь вам.

Стрелец

Самый неугомонный представитель зодиакальной дюжины. Выражение "и целого мира мало" - точно про Стрельцов, поэтому они бесконечно ищут возможности попробовать что-то новое. Именно представители этого знака чаще других меняют место работы, иногда перескакивая с места на место через месяц. Вы любопытны, беспокойны и, признайтесь, боитесь брать на себя обязательства. И уж точно предпочли бы всю жизнь путешествовать вместо того, чтобы работать.

Но вспомните еще одно выражение: лучше там, где нас нет. Поэтому старайтесь придерживаться своего текущего рабочего концепта и утоляйте жажду приключений по вечерам и в выходные.

Козерог

Пользуясь случаем, передаем привет всем безумным трудоголикам! Обычно вы много (очень много) работаете, но всегда чувствуете, что можете - и должны - делать больше. Чувство вины - это признак того, что вам нужно пересмотреть свое мышление, так как оно не сделает вас более совершенной.

А что действительно может помочь, так это работа над ошибками. Потратьте некоторое время, подумайте и определите для себя: что необходимо (в разумных пределах), чтобы вы наконец почувствовали себя удовлетворенным своей работой? И в конце дня сделайте это!

Водолей

Вы мыслите нестандартно, и порой у вас возникают небольшие проблемы с теми людьми, которые не находятся на одной волне с вами. Особенно если, в силу субординации, они берут над вами шефство.

Трудно быть самым умным человеком в комнате/офисе, но, к сожалению, именно так часто чувствует себя Водолей. Помните, что ваше восприятие реальности не всегда может быть верно, поэтому старайтесь держать разум открытым и быть снисходительнее к другим. Поверьте, никто не преуменьшает ваших достоинств.

Рыбы

Будучи одним из самых творческих знаков Зодиака, вы, вероятно, не находите много радости в рутинной работе. Но ваше инстинктивное желание посвящать больше времени исключительно творческим задачам не приведет ни к чему хорошему. Никому не нужно, чтобы вы тратили по три часа на идеальную поздравительную открытку для коллеги.

Нет, ни в коем случае не отказывайтесь от своих креативных задумок, но, возможно, дайте себе ограничение по времени на сугубо творческие задачи.

Н. Гасымова

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