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19 апреля 2019 19:00

Азербайджанка открыла необычную студию в Лос-Анджелесе - ФОТО

Чемпионка России и мира, мастер спорта по художественной гимнастике Самира Мустафаева открыла новую студию растяжки SM Stretching в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Day.Az, это уже шестая студия Самиры и ее мужа Николая Кондратюка. В Москве успешно работают пять филиалов сети.

По словам Самиры, она мечтает, чтобы все люди в России и Америке были гибкими и уверенными в себе. Для этого были тщательно подобраны уникальная программа и тренеры - профессионалы своего дела.

"Мечтаю, чтобы вся Россия и Америка были с хорошей гибкостью и уверенностью в себе! И я очень хочу в этом помогать! Я очень рада, что мне досталась такая миссия! Я обожаю вести тренировки и очень горжусь всеми людьми, кто с нами занимается! Дальше - больше", - написала в Instagram Самира Мустафаева.

Н. Гасымова       

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