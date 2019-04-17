Дженнифер Лопес получила премию за свои образы

Дженнифер Лопес в рамках CFDA Fashion Icon Award вручена главная награда - "за вклад в развитие индустрии моды".

"Стиль Дженнифер Лопес - смелый, раскованный и всегда запоминающийся, - отметил президент CFDA Стивен Колб. - Дизайнеры, в том числе многие из членов CFDA, обожают одевать ее как для сцены, так и для частных мероприятий".

Напомним, что в числе лауреатов премии прошлых лет значатся Наоми Кэмпбелл, Рианна, Фаррелл, Бейонсе и покойная Франка Соццани. Премия CFDA Awards состоится в Бруклинском музее 3 июня.

Н. Гасымова

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