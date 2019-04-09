Основные ошибки в ведении Instagram - ФОТО

Instagram играет в нашей жизни важную роль. Поэтому делимся лайфхами по ведению аккаунта в этой социальной сети. Рассказываем как правильно оформить бизнес-профиль в Instagram.

Основные ошибки при ведении Instagram:

Если вы делаете разнообразный контент и следуете результатам аналитики, но аудитория Instagram все равно не растет, скорее всего, на это есть ряд распространенных причин.

1) Вы не общаетесь с аудиторией

2) Вы публикуете слишком мало контента

3) Вы не используете Stories

4) Вы слишком давите на аудиторию и публикуете по 10 постов в час

5) У вас нет четкой информации в шапке

Как правильно оформить бизнес-профиль в Instagram:

1) Для "Фото профиля" выберите фото или картинку высокого качества

2) Используйте яркую деталь в своем образе на фото для аватара, на которую пользователи могут обратить внимание: яркая помада или красивые украшения

3) Не используйте товар в качестве основного предмета, но сделайте так, чтобы на нем был главный акцент (например, используйте на аватаре ярко-розовые губы)

4) Исключите преобладание белого цвета, иначе ваша фотография сольется с фоном приложения

5) Никнейм (в настройках поле называется "Имя профиля") должен быть настолько простым, чтобы человек, услышав его, мог без проблем найти вас в поиске социальной сети. Никнейм может быть только латинскими буквами, поэтому советуем вам выбрать ваши имя и фамилию

6) Имя профиля (в настройках это поле называется "Имя") - индексируется поиском приложения, и именно по ней вас могут найти другие люди. Сделайте именем профиля запрос, по которому люди будут искать ваш аккаунт

7) Описание профиля (в настройках приложения поле называется "О себе") пишите на языке вашей целевой аудитории

8) Указывайте возможные способы связи, помимо тех, что указали в контактах бизнес-аккаунта: WhatsApp, Viber, Telegram, direct (личные сообщения в Instagram)

9) Напишите про какое-нибудь классное предложение для ваших клиентов: информацию о скидке при первом заказе, бесплатной консультации, подарках и т.д.

10) Укажите ссылку на ваш интернет-магазин (если есть) или на любой другой актуальный онлайн-ресурс

11) В шапке профиля вы также можете отметить свой другой аккаунт или ваш уникальный хештег (хештег нужен для того, чтобы найти все публикации, которые отмечены этим хэштегом).

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook