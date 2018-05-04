7 привычек неуспешных людей

Целые отделы книжных магазинов переполнены книгами о том, как стать успешными. Каждый день Интернет обещает советы и трюки, чтобы "достичь успеха во всём". Даже на нашем сайте есть множество статей о том, как быть успешными в жизни и как развить очень успешное мировоззрение.

Советы о том, как стать успешными - повсюду. В определённый момент, поскольку все они включают в себя практически одинаковые установки, это может показаться шумом. Сколько книг учат вас противоположному - быть неуспешными? Представьте себе, что вы бы знали про эти советы, тогда вы бы смогли избежать этих шагов, чтобы увеличить шансы на успех.

7 моделей поведения, которые точно не приведут к успеху:

Вы проводите время, обсуждая проблемы, а не решения

Обсуждение проблем приносит дополнительные негативные эмоции. Поскольку люди привычно испытывают множество негативных мыслей на протяжении дня, никому не принесёт пользы дополнительный негатив. Эту ситуацию улучшит анализ проблемы и предложение решения. А вот постоянное указывание на проблему и рассуждение, почему её никогда нельзя решить? Не особо.

Когда-то у меня был друг, который разводился с женой. Он не мог принять реальность, и он впал в депрессию, стал злым. В результате, вина перешла на его детей, и он сосредоточился на том, как он несчастен. Ему надо было начать думать о шагах для улучшения самого себя и своей семьи (и, в перспективе, отношений). Постоянное сосредоточение на проблемах не приведут его к этому.

Вы слишком горды, чтобы научиться чему-то, что находиться вне зоны комфорта

Для жизненного (и делового) развития необходимо научиться принимать противоположные мнения. Люди, которые думают, что они уже достаточно хороши и всё знают, скорее всего, останутся за бортом. Запомните: 90% "важной информации" генерируется каждые два года. Сегодня информация движется очень быстро, и всем, чтобы остаться на плаву, нужно принимать то, что находится за гранью их предыдущих знаний.

Хорошим примером поп-культуры является фильм "Доктор Стрэндж". Стрэндж был очень гордым доктором и считал, что лучше него операций никто не делает, пока он не попал в аварию, где серьёзно повредил обе руки. Его сильное эго не дало ему побороть травму. Но в результате ему пришлось забыть о своём эго и научиться всему с нуля снова, чтобы жить лучшей жизнью.

Вы не можете наслаждаться одиночеством

Некоторые люди не чувствуют себя полноценными, если рядом с ними никого нет. Неважно, или это партнёры по работе, любимый человек, дети, или даже просто случайные незнакомцы в баре, им нужно присутствие других, чтобы чувствовать поддержку.

На самом деле, одиночество - это этап в жизни, когда вы можете расти. Реальность такова, что у каждого человека свой путь и не у всех партнёр будет рядом постоянно. Даже в браке выделение времени на самих себя - проверенный совет для достижения успеха.

Время наедине может быть очень полезным: вы можете намного лучше понять, чего хотите, а чего - нет, сильные и слабые стороны, и, в принципе, что вы ищете в жизни.

Вы не хотите делать ошибки

Это, обычно, касается страха. Люди, которые боятся совершить ошибку, прилагают много усилий ради избегания или скрывания ошибок.

Поскольку ошибки (и вообще неудачи) - неизбежны, усилия, потраченные на избежание ошибок потрачены впустую.

Вместо этого усилия нужно прилагать, чтобы сделать больше попыток и, фактически, ожидать больше ошибок. Провал - это только первая попытка научиться. Это заезженная фраза, конечно же, но она правдивая. Если вас постигла неудача, но вы извлекли из неё урок, это рост.

Люди, которые тратят слишком много времени на избежание ошибок, не дают себе возможности расти.

Вы рабы мгновенного удовольствия

Это усложнилось с ростом популярности соцсетей, но поиск сиюминутных наград (например, схемы, как быстро стать богатым, курсы, которые обещаю сделать из вас миллиардера) и недооценка усилий, нужных для настоящего успеха - очень недальновидно.

Сиюминутные удовольствия практически всегда приходят за счёт будущих возможностей.

Представьте, что у меня для вас два предложения, первое - дать вам 100 долларов сегодня, а второе - дать вам 1000 долларов, но через год. Большинство людей скорее всего выберут первое предложение, даже зная, что могут получить больше, если подождут.

В результате, достичь целей, которые всегда требуют определённого длительного самопожертвования, стало практически невозможно.

Вы живёте в прошлом или в будущем

Люди, которые живут в прошлом сосредотачиваются на том, что они сделали или могли бы сделать в прошлом. Они винят во всём свои прошлые ошибки. Они сидят и обсуждают, как хорошо что-то было кучу лет назад.

Люди, живущие в будущем, полагаются на то, что их будущее будет лучше. Они говорят, что они могли бы достичь в будущем, если бы они попали в нужное время в нужное место или имели возможности.

Они не понимают, что то, что они делают сейчас - что, частично, было сформировано прошлым - становится их будущим.

Вы любите конкурировать с другими

Конкуренция полезна в определённых дозах, например, в атлетике. Но в личных и профессиональных отношениях конкуренция слишком становится похожей на поиски внешнего признания, то есть на то, как победить других или стать такими, как они.

Как сказал Теодор Рузвельт, "Сравнение - вор радости".

Излишнее сравнение также демотивирует людей, потому что вместо того, чтобы видеть их уникальные сильные стороны, они смотрят на себя через призму других. Этот источник мотивации - нестабильный, что делает достижения очень трудными.

Это всё, что в чёрном списке у успеха

Все должны стремиться к успеху, удовольствию, и счастью в их собственной жизни и приоритетах. Мы все заслуживаем этот шанс.

Существуют миллионы списков с советами, как стать успешными. Очевидно, что одни более эффективные и логичные, чем другие. Это чёрный список, чего нужно избегать.

Цель остаётся той же. Избегайте вышеперечисленного, и успех придёт, или, по крайней мере, чувство благополучия и мотивации. Иногда вы идёте на север, начиная дорогу на юге, и именно так может вас наставить на правильный путь этот чёрный список неуспешных привычек.

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