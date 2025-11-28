Визажисты дали советы по использованию хайлайтера и пудры в макияже

Хайлайтер поможет придать лицу свежесть и подчеркнуть его черты, его нужно нанести только на выступающие участки - скулу, спинку носа, уголки глаз.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

Они уточнили, что средство может быть кремовым, жидким или сухим. Завершать макияж эксперты советуют рассыпчатой пудрой, она закрепит тон и уменьшит жирный блеск. Однако для зоны вокруг глаз ее нужно использовать точечно, чтобы не подчеркнуть морщины.

"Я всегда говорю клиенткам: матовость кожи зависит не только от пудры. Лично у меня тон ложится лучше, если в рационе меньше сахара и больше продуктов с антиоксидантами", - добавила нутрициолог Анна Гордеева.