28 ноября 2025

28 ноября 2025 10:17

Визажисты дали советы по использованию хайлайтера и пудры в макияже

Хайлайтер поможет придать лицу свежесть и подчеркнуть его черты, его нужно нанести только на выступающие участки - скулу, спинку носа, уголки глаз.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

Они уточнили, что средство может быть кремовым, жидким или сухим. Завершать макияж эксперты советуют рассыпчатой пудрой, она закрепит тон и уменьшит жирный блеск. Однако для зоны вокруг глаз ее нужно использовать точечно, чтобы не подчеркнуть морщины.

"Я всегда говорю клиенткам: матовость кожи зависит не только от пудры. Лично у меня тон ложится лучше, если в рационе меньше сахара и больше продуктов с антиоксидантами", - добавила нутрициолог Анна Гордеева. 


Просмотров: 163

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 06:18

  • 1 559
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 17:03

  • 3 056
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 9 861
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 14 150
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 15 674
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева