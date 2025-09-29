Эксперт дала советы по подготовке кожи к перелету в самолете

Даже короткий перелет может повлиять на состояние кожи, и часто не в лучшую сторону. Но, если придерживаться простых правил, этот стресс можно минимизировать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, руководитель направления "Косметика" бренда SOKOLOV Мария Вериченко рассказала 29 сентября "Известиям", как подготовить кожу к перелету, что делать на борту и как восстановиться после рейса, чтобы сохранить кожу увлажненной, здоровой и защищенной.

"Кожа сильно реагирует на перелеты из-за уникальной среды салона самолета. Воздух в кабине характеризуется крайне низкой влажностью, которая обычно составляет всего 10-20%, что значительно ниже комфортных для кожи 40-60%. Такой сухой воздух вызывает быстрое испарение влаги из верхних слоев кожи, что приводит к ее обезвоживанию, ощущению стянутости и шелушениям", - объясняет эксперт.

Ключом к минимизации вредных последствий является правильная подготовка кожи. Эксперт рекомендует начать специальный уход за 24 часа до рейса. Это может быть сеанс глубокого увлажнения с использованием питательной сыворотки и увлажняющего крема. По словам Вериченко, хороший эффект дает маска с гиалуроновой кислотой или алоэ вера.

Она отметила, что важно также поддерживать гидратацию изнутри, употребляя достаточное количество воды и витамины C и E для укрепления защитных функций кожи. Перед вылетом следует очистить лицо мягким средством, затем нанести сыворотку с антиоксидантами (например, витамин C) и увлажняющий крем с легкой текстурой, содержащий гиалуроновую кислоту или глицерин. Обязательно не забудьте про солнцезащитный крем с SPF.

"Наиболее эффективны будут тканевые увлажняющие маски с такими компонентами, как гиалуроновая кислота, алоэ вера или пантенол. Они быстро насыщают кожу влагой, не требуют смывания и очень удобны в использовании. Для дополнительной защиты можно выбрать маску с антиоксидантами. Делать маски лучше в середине или ближе к концу полета, но не перед самой посадкой, чтобы активные компоненты успели полностью впитаться", - рекомендует эксперт.

Вериченко также предупредила, что не следует использовать тяжелые и жирные кремы, так как они могут забивать поры и вызывать дискомфорт. Эксперт советует избегать агрессивных очищающих средств с содержанием спирта. Кроме того, она рекомендовала не касаться лица немытыми руками, чтобы избежать воспалений.