Врач назвал самый опасный для ног тип обуви на каблуке

Волнообразное расположение пальцев в обуви на высоком каблуке с узким носом приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал Кирилл Казаков, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России.

"Стопа человека образует своды, состоящие из трех арок. Обувь на высоких каблуках (шпильках) бывает с узкими носками, при ее ношении третьи пальцы стоп приподнимаются, а первые и пятые - опускаются. Если говорить коротко, пальцы располагаются волнообразно", - пояснил врач в беседе с "Газетой.Ru".

По словам специалиста, каблуки нарушают естественную биомеханику стопы, смещая центр тяжести и изменяя точки опоры. Это повышает риск травм - от ушибов и растяжений до переломов.

Постоянное давление на переднюю часть стопы также может привести к деформации пальцев, врастанию ногтей, появлению мозолей и плоскостопию. Особенно страдает первый палец - со временем давление на него может вызвать вальгусную деформацию ("косточку").

Эксперт отметил, что высокий каблук вреден не только для переднего отдела стопы, но также для среднего и заднего. Ношение такой обуви приводит к нарушению рессорной функции стопы.

"Эта функция заключается в способности сводов стопы амортизировать энергию удара, возникающего в момент касания стопы с опорой. При нарушении данной функции может возникнуть заболевания коленных, тазобедренных и других суставов", ---предостерегает Казаков.

Чтобы снизить риски, врач советует ходить на каблуках медленно и с коротким шагом, избегать мягких и неровных поверхностей (грунта, газонов), быть особенно осторожными на лестницах, а при первых признаках боли - переобуваться в более удобную обувь.