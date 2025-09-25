Диетолог связала питание с выпадением и ростом волос

Определенные продукты могут способствовать выпадению волос, а другие, наоборот, помогают в их росте. Согласно данным исследователей, сахаросодержащие напитки и алкоголь связаны с повышенным риском выпадения волос.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Medical Xpress.

"Когда мы потребляем большое количество сахара, уровень инсулина резко повышается, что приводит к воспалению и может нарушить естественные циклы роста волос. Что касается алкоголя, то он не вызывает выпадение волос напрямую, но способствует дефициту питательных веществ, нарушению их усвоения, нагрузке на печень, плохому сну и системному воспалению, что, в свою очередь, может негативно повлиять на рост волос", - сообщила диетолог и доцент кафедры науки о пище и человеческом питании Университета Флориды Лаура Акоста.

Необходимость в белке также критична для здоровья волос. Диетолог отмечает, что человеку нужно потреблять один грамм белка на каждый килограмм массы тела в день. Недостаток белка может привести к выпадению волос, а многие люди недооценивают уровень дефицита.

Некоторые продукты, такие как соевые их виды (например, эдамаме или тофу) и крестоцветные овощи (брокколи или цветная капуста), могут способствовать здоровью волос и уменьшить риск их выпадения. Это связано с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами их фитохимических веществ, таких как изофлавоны и каротиноиды. Также было установлено, что листья хурмы могут улучшать плотность и толщину волос благодаря антиоксидантам, таким как кверцетин, которые улучшают кровообращение в коже головы. Эти листья можно употреблять в виде чая или в виде добавок.

Среди добавок, витамин D имеет наибольшее количество исследований, подтверждающих его защитное действие против выпадения волос. По словам Акосты, оптимальная дозировка составляет 2 тыс. международных единиц (МЕ) в день, однако она предупреждает о риске токсичности при передозировке.

Кроме витамина D, стоит обратить внимание на добавки с железом, которые могут улучшить рост волос, особенно у женщин. Исследования показали, что добавки железа в дозировке 100 мг могут стимулировать рост волос. А также, если кто-то имеет дефицит железа, рекомендуется принимать его с витамином C, который способствует лучшему усвоению железа.

Диетолог также рекомендует проверить уровень биотина (витамина B7), так как его дефицит может вызвать выпадение или истончение волос. Биотин содержится в мясе, яйцах, рыбе, семенах, орехах и таких овощах, как сладкий картофель. Однако если дефицит биотина отсутствует, прием добавок с биотином вряд ли окажет помощь в улучшении состояния волос.