19 сентября 2025

19 сентября 2025 10:33

Косметолог дала советы по уходу за кожей в осенний период

Осенний уход за кожей требует особого подхода. Если летом главное - это защита от солнца и увлажнение, то осенью внимание стоит уделить восстановлению, питанию и решению специфических проблем.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" 19 сентября рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Наталья Индилова.

"Осень - это время, когда кожа восстанавливается после летнего солнца и готовится к холодам. После долгого воздействия солнечных лучей кожа часто страдает от обезвоживания и усиления пигментации. Перепады температур и снижение влажности воздуха только усугубляют ситуацию, вызывая покраснение, чувство стянутости и тусклый вид", - объяснила она.

В этот период также обостряются многие кожные заболевания, такие как атопический дерматит, себорейный дерматит и герпес.

Ключевым моментом осеннего ухода является правильное очищение. Врач советует отказаться от агрессивных гелей для умывания и выбрать мягкие пенки и крем-гели с увлажняющими компонентами. Также важно усилить эксфолиацию: осень - это лучшее время для введения кислот, таких как гликолевая или миндальная.

Восстановить кожу помогут пептиды и ниацинамид, которые выравнивают тон и помогают заживлению. Ретинол, по словам Индиловой, также стоит добавить в уход, но только в базовый режим, без других активных компонентов, чтобы избежать раздражений.

"По мере снижения активности солнца, не стоит отказываться от солнцезащитных средств и антиоксидантов, таких как витамин C. Также осенью рекомендуется использовать более насыщенные кремы с церамидами, маслами, пантенолом и аллантоином. Натуральные увлажняющие факторы, входящие в состав этих кремов, помогут коже адаптироваться к перепадам температур и сухости", - посоветовала косметолог.

Для борьбы с воспалениями и восстановлением после солнечного стресса Индилова рекомендует начинать с бережного очищения и увлажнения, а уже через несколько недель переходить к более интенсивным процедурам. Это поможет избежать раздражений и повысит эффективность дальнейшего ухода.

В этот период можно также вернуться к более агрессивным процедурам, таким как химические пилинги, лазерные процедуры и мезотерапия. Эти процедуры помогут избавиться от пигментации, морщин и улучшить общий тонус кожи, ведь это наилучшее время для восстановления после летнего солнца.

Специалист напоминает, что все эти процедуры должны проводиться с учетом изменений в погодных условиях, когда солнечные лучи уже не столь активны, а кожа готова к восстановлению.


