Невролог назвала причины выпадения бровей при гипотиреозе

Волосяные фолликулы, отвечающие за рост волос на бровях, имеют рецепторы, чувствительные к различным гормонам. Особенно это касается наружной части бровей, где рецепторы реагируют на гормоны щитовидной железы. Поэтому при гипотиреозе часто наблюдается выпадение волос в этой области.

Как передает Day.Az, об этом 12 сентября рассказала директор клиники "Альтернатива", врач-невролог, психолог, семейный врач Екатерина Трофимова.

Как пояснила специалист, компенсация гипотиреоза ведет к улучшению состояния бровей. В частности, их рост становится более активным, а направление роста волосков меняется. Выпадение волос, если оно имело место, прекращается.

"Вопрос местного лечения бровей в случае их выпадения или неправильного роста заключается в том, что необходима так называемая антиоксидантная защита, потому что страдают эти рецепторы, то есть они закрывают кровоснабжение к волосикам, поэтому они выпадают или начинают аномально расти", - сказала Трофимова.

Врач подчеркнула, что антиоксиданты помогают улучшить микроциркуляцию и обмен микроэлементов в этих зонах, что способствует восстановлению нормального роста бровей.