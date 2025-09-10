Врач рассказала, как избежать высыпаний

Чтобы избежать воспалений в период до прихода холодов, важно правильно очищать лицо.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

"Предотвратить появление высыпаний поможет тщательное удаление загрязнений при помощи мягких очищающих средств: пенок, энзимных пудр или эмульсий. Они не нарушают гидролипидную мантию кожи и при этом качественно очищают кожу", - заявила эксперт.

Амосова обратила внимание на важность состава очищающего средства. Врач предупредила, что в нем не должно быть SLES, SLS, парабенов, щелочей - к примеру, мыла.

Дерматолог отметила, что SPF и стойкий макияж требуют двухэтапного очищения: сначала их нужно снимать гидрофильным маслом или двухфазным средством, затем завершать очищение гелем или пенкой. По ее словам, только такой подход позволяет удалить и жирорастворимые фильтры, и загрязнения, которые впоследствии вызывают высыпания.

После умывания Амосова рекомендовала нанести тоник для восстановления pH и увлажнения.

Врач предупредила, что спиртовые салфетки, агрессивные скрабы, частое матирование только усугубят проблему. Вместо этого она посоветовала наносить минеральную пудру и использовать себорегулирующие компоненты в сыворотках и кремах.

По словам эксперта, летом, в начале осени и в путешествиях по теплым странам, важно перейти на легкие флюиды и гелевые текстуры. Косметолог рекомендовала выбирать средства, в составе которых будут компоненты, регулирующие выработку себума и сдерживающие воспаления.

"Салициловая кислота, ниацинамид, цинк и азелаиновая кислота - оптимальная комбинация", - заявила Амосова.

Утром для предотвращения воспалений специалист посоветовала наносить средства с ниацинамидом или антиоксидантами, а вечером - при необходимости точечно применять кислоты.

Амосова добавила, что SPF обязателен. Она объяснила, что для жирной кожи подойдут легкие гелевые эмульсии, флюиды с диметиконом.

"Физические фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, реже вызывают раздражение, но могут оставлять белый след, поэтому лучше использовать микронизированные формулы", - рассказала врач.

Косметолог также рекомендовала не использовать средства с парфюмерными отдушками - они, при теплой погоде или в жарком климате, могут провоцировать раздражение в сочетании с потом.

Для предотвращения высыпаний Амосова посоветовала ограничить потребление сладостей и фастфуда, так как они усиливают работу сальных желез. Врач подчеркнула важность правильного питьевого режима.

"Обезвоживание приводит к загущению себума, что тоже провоцирует высыпания", - заявила дерматолог.

До этого дерматолог рассказала, какие ингредиенты помогут сузить поры.