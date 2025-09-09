9 сентября 2025

9 сентября 2025 16:15

Названа категория людей, склонная к быстрому старению

Международная команда ученых выяснила, что ускоренное биологическое старение связано с более выраженным снижением когнитивных способностей, особенно у людей, выросших в семьях с низким достатком.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Aging.

Исследователи использовали так называемые "эпигенетические часы", которые по характерным химическим меткам ДНК позволяют оценить биологический возраст человека. Если он оказывается выше паспортного, говорят об "ускоренном старении". В анализ включили около 300 участников, у которых в детстве измеряли IQ, а в среднем возрасте - повторили тестирование и взяли образцы крови.

Оказалось, что новые, "второго поколения" эпигенетические часы (PhenoAge и GrimAge), разработанные с учетом риска болезней и смертности, лучше всего предсказывают снижение IQ к 50 годам. Причем этот эффект сохранялся даже у однояйцевых близнецов, воспитывавшихся в одной семье: тот, у кого биологический возраст оказался выше, демонстрировал более сильное падение когнитивных функций.

Наибольшая уязвимость выявлена у людей из малообеспеченных семей: ранний социальный стресс, по мнению авторов, усиливает долгосрочные последствия ускоренного старения.

Ученые подчеркивают, что работа дает основания полагать, что отслеживание биологического возраста по ДНК и внимание к раннему социальному окружению помогут точнее оценивать риски деменции и других возрастных нарушений. 


