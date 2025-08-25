Пластический хирург назвал операции, которые лучше делать осенью

Осенняя прохладная погода и отсутствие активного солнца облегчают реабилитацию, особенно после таких операций, как абдоминопластика и липосакция.
Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.
"Липосакцию и абдоминопластику лучше выполнять в холодное время года из-за меньшего количества солнца и более комфортных условий при использовании компрессионного белья", - заявил врач.
Зленко пояснил, что пластические операции можно делать в любой сезон, но некоторые вмешательства лучше планировать именно на осень.
"После любых пластических операций есть период восстановления. Даже после минимально травматичных хирургических вмешательств, например, липосакции коленей, реабилитация занимает несколько дней. А когда речь идет о коррекции живота с помощью абдоминопластики и липосакции, липосакции спины, боков и других более крупных зон, то и период восстановления, в который необходимо следовать ряду рекомендаций, дольше", - объяснил хирург.
Зленко отметил, что многие люди также планируют операции на осень из-за активного пляжного отдыха летом.
"Летом можно спокойно съездить на море, отдохнуть на пляже, а уже осенью запланировать операции и период восстановления после них, который не будет мешать отпускным планам", - сказал эксперт.
Зленко добавил, что отсутствие активного солнца также влияет на комфорт в период восстановления.
"Осень считается оптимальным временем для операций, после которых нельзя подвергать кожу прямому солнечному свету, поскольку ультрафиолетовое излучение повышает риск гиперпигментации в местах рубцов", - заявил пластический хирург.