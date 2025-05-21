Цветные консилеры: секрет идеального макияжа

Цветные консилеры - это не косметическая игрушка, а мощный инструмент в арсенале визажиста. Если вы хотите выглядеть свежо и отдохнувшей даже после бессонной ночи, важно понять, как работает цветовая коррекция, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Рассказываем, какой цвет скрывает несовершенства и куда именно его наносить.

Зелёный консилер: нейтрализуем покраснения

Зелёный пигмент противоположен красному на цветовом круге, а значит, эффективно перекрывает:

Воспаления и прыщи

Сосудистую сетку

Раздражение на коже

Наносите его точечно на проблемные зоны - тонким слоем, до основного тона.

Персиковый консилер: спасение от синяков и тусклости

Этот оттенок прекрасно справляется с синеватыми и фиолетовыми подтонами, поэтому подойдёт для маскировки:

Тёмных кругов под глазами

Пигментных пятен

Признаков усталости

Для светлой кожи лучше выбирать нежно-персиковый, для тёмной - ярче и насыщеннее.

Фиолетовый и лавандовый: против серого и землистого тона

Если кожа выглядит уставшей, сероватой или "грязной", попробуйте фиолетовый или лавандовый консилер. Он освежает и визуально выравнивает тон:

Наносите на зоны с тусклым оттенком (обычно - центр лба, подбородок, щеки)

Тщательно растушёвывайте до полупрозрачного слоя

Как наносить цветной консилер правильно

Всегда наносите на чистую и увлажнённую кожу.

Используйте синтетическую кисть или подушечки пальцев.

Поверх коррекции - тональный крем или ВВ-крем, иначе цвет будет заметен.

Цветовая коррекция - это просто, если знать основы. Не бойтесь экспериментировать, но помните: ключ к естественному результату - умеренность и хорошая растушёвка. Пара точных движений - и несовершенства исчезают.