Цветные консилеры: секрет идеального макияжа

Цветные консилеры - это не косметическая игрушка, а мощный инструмент в арсенале визажиста. Если вы хотите выглядеть свежо и отдохнувшей даже после бессонной ночи, важно понять, как работает цветовая коррекция, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
Рассказываем, какой цвет скрывает несовершенства и куда именно его наносить.
Зелёный консилер: нейтрализуем покраснения
Зелёный пигмент противоположен красному на цветовом круге, а значит, эффективно перекрывает:
- Воспаления и прыщи
- Сосудистую сетку
- Раздражение на коже
Наносите его точечно на проблемные зоны - тонким слоем, до основного тона.
Персиковый консилер: спасение от синяков и тусклости
Этот оттенок прекрасно справляется с синеватыми и фиолетовыми подтонами, поэтому подойдёт для маскировки:
- Тёмных кругов под глазами
- Пигментных пятен
- Признаков усталости
Для светлой кожи лучше выбирать нежно-персиковый, для тёмной - ярче и насыщеннее.
Фиолетовый и лавандовый: против серого и землистого тона
Если кожа выглядит уставшей, сероватой или "грязной", попробуйте фиолетовый или лавандовый консилер. Он освежает и визуально выравнивает тон:
Наносите на зоны с тусклым оттенком (обычно - центр лба, подбородок, щеки)
Тщательно растушёвывайте до полупрозрачного слоя
Как наносить цветной консилер правильно
- Всегда наносите на чистую и увлажнённую кожу.
- Используйте синтетическую кисть или подушечки пальцев.
- Поверх коррекции - тональный крем или ВВ-крем, иначе цвет будет заметен.
Цветовая коррекция - это просто, если знать основы. Не бойтесь экспериментировать, но помните: ключ к естественному результату - умеренность и хорошая растушёвка. Пара точных движений - и несовершенства исчезают.