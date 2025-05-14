Возрастные изменения и пигментные пятна - что делать для ровного тона кожи?

Коричневые пятна на лице и теле - не просто каприз кожи, а сигнал: в организме что-то идёт не так. Они портят настроение, мешают пользоваться любимой косметикой и добавляют визуально несколько лет. Хорошая новость - с ними можно справиться.

Главное - понять причину и выбрать подходящий способ, передает Day.Az.

Почему появляются пигментные пятна

Пигментация - это результат скопления меланина, который защищает кожу от ультрафиолета. Иногда его становится слишком много - и появляются тёмные участки.

Причины бывают разными:

Избыточное пребывание на солнце (особенно без SPF);

Гормональные изменения (беременность, приём контрацептивов);

Последствия акне, травм, ожогов;

Возрастные изменения;

Приём лекарств;

Заболевания печени, ЖКТ, эндокринной системы.

Некоторые пятна безопасны (веснушки, лентиго), а другие - повод обратиться к врачу (например, если родинка изменилась).

Что предлагает косметолог

Пилинги

Миндальный - деликатный, подходит чувствительной коже.

Салициловый - борется с солнечными пятнами.

Джесснера - эффективен при сильной пигментации.

Ретиноевый - глубоко обновляет кожу, но требует восстановления.

Инъекции

Мезотерапия - витаминные коктейли, которые разрушают меланин.

Биоревитализация - гиалуроновая кислота с антиоксидантами.

Аппаратные методики

Фототерапия - разрушает тёмные клетки светом.

Лазер - точечная коррекция даже старых пятен.

Уход в домашних условиях

Если хочешь действовать мягко и самостоятельно:

Лимон: свежий сок или маска с мёдом - натуральное отбеливани

Петрушка: сок, настой или замороженный лёд - осветляет и тонизирует.

Сыворотки и кремы: ищи в составе витамин С, койевую кислоту, арбутин, гликолевую и азелаиновую кислоту.

Важно: питание и здоровье

Пигментация - нередко "зеркало" состояния ЖКТ и печени. Поэтому не забывай про витамины, пробиотики и режим питания. Некоторые добавки (например, пробиотические комплексы с антиоксидантами) помогают снизить воспаление и улучшают состояние кожи изнутри.

Профилактика: как не допустить новых пятен