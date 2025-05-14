Возрастные изменения и пигментные пятна - что делать для ровного тона кожи?

Коричневые пятна на лице и теле - не просто каприз кожи, а сигнал: в организме что-то идёт не так. Они портят настроение, мешают пользоваться любимой косметикой и добавляют визуально несколько лет. Хорошая новость - с ними можно справиться.
Главное - понять причину и выбрать подходящий способ, передает Day.Az.
Почему появляются пигментные пятна
Пигментация - это результат скопления меланина, который защищает кожу от ультрафиолета. Иногда его становится слишком много - и появляются тёмные участки.
Причины бывают разными:
- Избыточное пребывание на солнце (особенно без SPF);
- Гормональные изменения (беременность, приём контрацептивов);
- Последствия акне, травм, ожогов;
- Возрастные изменения;
- Приём лекарств;
- Заболевания печени, ЖКТ, эндокринной системы.
Некоторые пятна безопасны (веснушки, лентиго), а другие - повод обратиться к врачу (например, если родинка изменилась).
Что предлагает косметолог
Пилинги
- Миндальный - деликатный, подходит чувствительной коже.
- Салициловый - борется с солнечными пятнами.
- Джесснера - эффективен при сильной пигментации.
- Ретиноевый - глубоко обновляет кожу, но требует восстановления.
Инъекции
- Мезотерапия - витаминные коктейли, которые разрушают меланин.
- Биоревитализация - гиалуроновая кислота с антиоксидантами.
Аппаратные методики
- Фототерапия - разрушает тёмные клетки светом.
- Лазер - точечная коррекция даже старых пятен.
Уход в домашних условиях
Если хочешь действовать мягко и самостоятельно:
- Лимон: свежий сок или маска с мёдом - натуральное отбеливани
- Петрушка: сок, настой или замороженный лёд - осветляет и тонизирует.
- Сыворотки и кремы: ищи в составе витамин С, койевую кислоту, арбутин, гликолевую и азелаиновую кислоту.
Важно: питание и здоровье
Пигментация - нередко "зеркало" состояния ЖКТ и печени. Поэтому не забывай про витамины, пробиотики и режим питания. Некоторые добавки (например, пробиотические комплексы с антиоксидантами) помогают снизить воспаление и улучшают состояние кожи изнутри.
Профилактика: как не допустить новых пятен
- Используй крем с SPF каждый день, даже зимой.
- Не экспериментируй с агрессивными процедурами без врача.
- Следи за здоровьем гормонов, ЖКТ и печени.
- Избегай дешёвой косметики с агрессивными отдушками.