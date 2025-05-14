14 мая 2025

14 мая 2025 14:02

Возрастные изменения и пигментные пятна - что делать для ровного тона кожи?

Коричневые пятна на лице и теле - не просто каприз кожи, а сигнал: в организме что-то идёт не так. Они портят настроение, мешают пользоваться любимой косметикой и добавляют визуально несколько лет. Хорошая новость - с ними можно справиться. 

Главное - понять причину и выбрать подходящий способ, передает Day.Az.

Почему появляются пигментные пятна

Пигментация - это результат скопления меланина, который защищает кожу от ультрафиолета. Иногда его становится слишком много - и появляются тёмные участки. 

Причины бывают разными:

  •     Избыточное пребывание на солнце (особенно без SPF);
  •     Гормональные изменения (беременность, приём контрацептивов);
  •     Последствия акне, травм, ожогов;
  •     Возрастные изменения;
  •     Приём лекарств;
  •     Заболевания печени, ЖКТ, эндокринной системы.

Некоторые пятна безопасны (веснушки, лентиго), а другие - повод обратиться к врачу (например, если родинка изменилась).

Что предлагает косметолог

Пилинги

  •     Миндальный - деликатный, подходит чувствительной коже.
  •     Салициловый - борется с солнечными пятнами.
  •     Джесснера - эффективен при сильной пигментации.
  •     Ретиноевый - глубоко обновляет кожу, но требует восстановления.

Инъекции

  •     Мезотерапия - витаминные коктейли, которые разрушают меланин.
  •     Биоревитализация - гиалуроновая кислота с антиоксидантами.

Аппаратные методики

  •     Фототерапия - разрушает тёмные клетки светом.
  •     Лазер - точечная коррекция даже старых пятен.

Уход в домашних условиях

Если хочешь действовать мягко и самостоятельно:

  • Лимон: свежий сок или маска с мёдом - натуральное отбеливани
  • Петрушка: сок, настой или замороженный лёд - осветляет и тонизирует.
  • Сыворотки и кремы: ищи в составе витамин С, койевую кислоту, арбутин, гликолевую и азелаиновую кислоту.

Важно: питание и здоровье

Пигментация - нередко "зеркало" состояния ЖКТ и печени. Поэтому не забывай про витамины, пробиотики и режим питания. Некоторые добавки (например, пробиотические комплексы с антиоксидантами) помогают снизить воспаление и улучшают состояние кожи изнутри.

Профилактика: как не допустить новых пятен

  •     Используй крем с SPF каждый день, даже зимой.
  •     Не экспериментируй с агрессивными процедурами без врача.
  •     Следи за здоровьем гормонов, ЖКТ и печени.
  •     Избегай дешёвой косметики с агрессивными отдушками.


Просмотров: 128

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

18 марта 17:03

  • 1 148
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 8 031
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 12 394
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 13 907
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева