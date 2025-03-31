7 ошибок, уродующих наши брови

Широкие, ухоженные брови - мечта почти каждой девушки. Они делают взгляд выразительным, подчеркивают черты лица и легко вытягивают образ в целом. Но в погоне за "инстаграмной" красотой многие допускают одни и те же промахи, из-за которых даже самые густые брови теряют весь свой потенциал.

Вот семь ошибок, из-за которых идеальные брови остаются только в мечтах, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Неправильный оттенок - макияж мимо

Самая распространённая ошибка - слишком тёмные брови. Особенно странно это смотрится на светловолосых девушках с черными дугами. Не лучше и рыжие оттенки на фоне холодных платиновых волос. Универсальное правило: цвет бровей должен быть на 1-2 тона темнее основного оттенка волос - и только.

Сомнительный татуаж

Некачественный перманент может испортить внешность надолго. Неестественный оттенок, возрастной эффект и "жесткие" формы - далеко не редкость. Даже если вам попадётся хороший мастер, мода на форму и цвет может быстро измениться. Стоит ли оно того?

Пропускаешь коррекцию у мастера

Форма бровей - это архитектура лица. И лучший способ добиться нужного результата - один раз сходить к профессионалу. Мастер подберёт идеальную форму с учетом особенностей лица, а поддерживать её ты сможешь уже самостоятельно, выщипывая новые волоски.

Некачественный пинцет - враг бровей

Пинцет, который плохо захватывает волоски, ломает их или не справляется с тонкими - это лишняя трата времени и нервов. Подбери качественный инструмент с плотным, но мягким захватом. И никаких маникюрных щипчиков - только пинцет для бровей.

Слишком твердый карандаш

Если ты чувствуешь, что рисуешь брови с усилием, как будто процарапываешь кожу - выбрасывай этот карандаш. Он должен быть мягким и легко наноситься. К тому же, карандаш для век здесь не подойдёт: он создан для других задач и не даст нужного эффекта.

Ножницы - не для домашней стрижки бровей

Подрезание бровей - техника, требующая опыта и правильных инструментов. Без них легко переборщить и создать неровный "заборчик". И не стоит использовать маникюрные ножницы - это просто небезопасно и неэффективно.

Уголки, как по линейке - перебор

Четко вырисованные прямоугольные начала бровей у переносицы - прошлый век. Они делают лицо суровым, взгляд - агрессивным, а макияж - тяжелым. Начало брови должно быть мягким и плавным, не квадратным и не острым.

Вывод

Идеальные брови - это не только модный изгиб, но и умелый, деликатный подход. Старайся не переусердствовать, не гнаться за картинкой из интернета и обязательно учитывай особенности своей внешности.